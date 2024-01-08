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Более 8000 беженцев-рохинджа остались без крова в результате пожара в лагере в Бангладеш

Более 8000 беженцев-рохинджа остались без крова в результате пожара в лагере в Бангладеш

Более 8000 мусульман-рохинджа, живших в лагере для беженцев в Бангладеш, снова остались без крова. В одном..

Дата загрузки: 2024-01-09

Более 8000 беженцев-рохинджа остались без крова в результате пожара в лагере в Бангладеш
Более 8000 мусульман-рохинджа, живших в лагере для беженцев в Бангладеш, снова остались без крова.

В одном из лагерей Кокс-Базара на юго-востоке страны разразился пожар. По данным пожарных, пламя уничтожило более тысячи самодельных жилищ.

[беженец рохинджа]:
«На нас было лишь немного одежды – мы схватили детей и бросились наружу. Всё остальное разрушено».

По словам очевидцев, пожар начался в три часа ночи. Что стало причиной, пока неясно.

[беженец рохинджа]:

«Поздней ночью мы услышали крик. Я не знаю, что там произошло».

Сообщений о погибших пока не поступало.

В лагерях Кокс-Базара живёт более миллиона беженцев-рохинджа. Большинство из них бежали от военного подавления в их родной Мьянме в 2017 году.

Пожары в этих лагерях – не редкость. Так, в результате возгорания в марте 2021 года погибло 15 беженцев и было уничтожено более 10 тысяч жилищ.

На этот раз пожар в лагере произошёл в день, когда в Бангладеш проводили всеобщие выборы. На них альянс премьер-министра Шейха Хасины будет переизбран на четвёртый срок подряд на фоне бойкота со стороны основной оппозиционной партии. При этом накануне выборов кто-то поджёг 14 избирательных участков, а также пригородный поезд. В результате пожара в поезде погибли четыре человека.
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