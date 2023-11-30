Национальный конгресс Аргентины официально провозгласил Хавьера Милея президентом страны. Должность вице-президента займёт Виктория Вильярруэль. Оба политика победили во втором туре всеобщих выборов, который прошёл 19 ноября. За Милея отдали почти 56% голосов.

Решение парламента оглашает уходящий президент Кристина Фернандес де Киршнер. В зале присутствуют 257 депутатов и 72 сенатора. Эта формальность предшествует инаугурации вновь избранного главы государства. Милей принесёт присягу 10 декабря. Он станет первым в мировой истории президентом-либертарианцем.

На новой должности Милею предстоит сдержать рост инфляции, достигающей почти 150%, восстановить истощённые валютные резервы, решить проблему бедности, которая превышает 40%, и наладить политические и торговые связи с другими странами.

Хавьер Милей – экономист и предприниматель. Он сравнивает Аргентину с «налоговым адом». Политик хочет сменить национальную валюту на доллар США, закрыть Центробанк, сократить бюджетные расходы, а также провести сокращения в министерствах. Милея за его политические и экономические взгляды называют «мини-Трампом».

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Ранее будущий президент объявил, что уже выбрал нового министра экономики. Им станет Луис Капуто – экс-министр финансов и бывший глава Центрального банка Аргентины. Он известен как прагматик и грамотный эксперт по рынку.

На всеобщих выборах в Аргентине также избрали членов конгресса и губернаторов провинций.

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