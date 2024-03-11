Досрочные выборы в Португалии: социалисты впервые с 2015 года потеряли большинство

На досрочных выборах в Португалии победу одержал консервативный правоцентристский Демократический альянс во главе с Луишем Монтенегру...
Дата загрузки: 2024-03-11
Согласно подсчётам, Демократический альянс набрал 29,49% голосов избирателей. У Социалистической партии – 28,66%.
Третье место заняла правопопулистская партия «Хватит» бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры. На предыдущих выборах она набрала 7% голосов, а на этих – все 18%. Однако две крупнейшие партии ранее заявляли, что не будут формировать с ней коалицию.
Луиш Монтенегру, выступая перед сторонниками, выразил надежду, что социалисты и партия «Хватит» не сформируют коалицию против него.[Луиш Монтенегру, глава Демократического альянса]:
«Чтобы обеспечить в стране стабильность и верховенство закона, мы должны апеллировать к чувству ответственности каждого, кто займёт место в парламенте, представляя португальский народ».
Как ожидают эксперты, сформировать коалиционное правительство в стране будет непросто. Это в итоге может привести к новым досрочным выборам.
Нынешние выборы в прошлом году президент назначил после отставки премьер-министра страны Антониу Кошты. Тот ушёл на фоне коррупционного скандала.
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