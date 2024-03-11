На досрочных выборах в Португалии победу одержал консервативный правоцентристский Демократический альянс во главе с Луишем Монтенегру...

Досрочные выборы в Португалии: социалисты впервые с 2015 года потеряли большинство

На досрочных выборах в Португалии победу одержал консервативный правоцентристский Демократический альянс во главе с Луишем Монтенегру. При этом Социалистическая партия Педру Нуну Сантуша, которая была у власти с 2015 года, потеряла абсолютное большинство.

Согласно подсчётам, Демократический альянс набрал 29,49% голосов избирателей. У Социалистической партии – 28,66%.

Третье место заняла правопопулистская партия «Хватит» бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры. На предыдущих выборах она набрала 7% голосов, а на этих – все 18%. Однако две крупнейшие партии ранее заявляли, что не будут формировать с ней коалицию.

Луиш Монтенегру, выступая перед сторонниками, выразил надежду, что социалисты и партия «Хватит» не сформируют коалицию против него.

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[Луиш Монтенегру, глава Демократического альянса]:«Чтобы обеспечить в стране стабильность и верховенство закона, мы должны апеллировать к чувству ответственности каждого, кто займёт место в парламенте, представляя португальский народ».

Как ожидают эксперты, сформировать коалиционное правительство в стране будет непросто. Это в итоге может привести к новым досрочным выборам.

Нынешние выборы в прошлом году президент назначил после отставки премьер-министра страны Антониу Кошты. Тот ушёл на фоне коррупционного скандала.

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