Гонки в стиле Дикого Запада: соревнования по конному скиджорингу прошли в США

Здесь захватывает дух у всех – у лыжников, наездников и зрителей. В старинном городке Ледвилл на..

Здесь захватывает дух у всех – у лыжников, наездников и зрителей. В старинном городке Ледвилл на западе США проходят экстремальные соревнования по конному скиджорингу. Задача наездника – мчаться во весь опор, а лыжника – держаться на ногах и преодолевать препятствия.

Ник Бурри – лыжник. На трассу вышел, несмотря на травму плеча.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ник Бурри, лыжник]:«Это чистый адреналин, поэтому я это делаю. Люблю лыжи, люблю кататься в горах. Этих состязаний жду с нетерпением. Это адреналин. А кроме того, здесь взаимодействуют две разные группы людей – наездники и лыжники. Обычно они не встречаются, но сейчас мы отлично работаем вместе и хорошо проводим время».

Саванна Маккарти – наездница. В соревнованиях участвует с 13 лет и уже девять раз выиграла гонку в Ледвилле. Её называют королевой Харрисон-авеню, но перед стартом у неё по-прежнему от страха замирает сердце.

[Саванна Маккарти, наездница]:«Летишь со скоростью около 60 километров в час, и ветер бьёт в лицо. Всё немеет. А затем долетаешь до финишной черты и надеешься, что лыжник ещё там – за лошадью. Потом делаешь всё что можешь, чтобы её остановить, если получится».

Ледвилл – самый высокогорный город США. Расположен на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Соревнования по конному скиджорингу здесь проводят с 1949 года – уже в 76-й раз. Поболеть за участников приезжают со всех Соединённых Штатов.

[Ник Бурри, лыжник]:«Зрителей много, поскольку Ледвилл – своего рода дедушка всех гонок. И зрители приезжают отовсюду. <…> Они просто хотят увидеть какое-нибудь действо на Диком Западе. Все взволнованы, наслаждаются зрелищем и просто живут этим моментом, находясь настолько близко к происходящему, насколько это возможно».

Скиджоринг – молодой вид спорта. Он бывает не только конный, но и с собаками, и с мототранспортом.

Прародитель этой дисциплины – способ передвижения под названием «пулка». Его придумали норвежцы. Они впрягали собак в нарты или лёгкие сани и так путешествовали.

Скиджоринг был представлен на зимней Олимпиаде в Сент-Морице в 1928 году.

Короткая ссылка на эту страницу: