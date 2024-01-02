В Аргентине пытаются спасти южных королевских крабов

Туристы со всего мира приезжают на остров Огненная Земля в Аргентине, чтобы попробовать мясо южного королевского..

Туристы со всего мира приезжают на остров Огненная Земля в Аргентине, чтобы попробовать мясо южного королевского краба. Блюда из этого деликатеса – важная составляющая гастрономической самобытности региона. Но в последние годы численность этих крабов стремительно сокращается. [Лино Адильон, шеф-повар и владелец ресторана]:«В ресторанах в Ушуайе убирают из меню блюда из королевского краба, поскольку не могут его достать. Королевских крабов нет у поставщиков, которые обычно их продавали. А если рестораны теряют идентичность, то это очень чувствительная проблема».

Популяция южных королевских крабов в проливе Бигл начала сокращаться в 70-х годах прошлого века. Учёные видят причину в чрезмерном вылове. Также играют роль потепление и закисление океана.

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В Аргентине действует ограничение на добычу этого вида краба. Но рыбакам и так становится всё труднее найти ценных ракообразных.

[Серхио Каррера, рыбак и владелец ресторана]:«Я смотрю на это с другой стороны и вижу большую проблему. Нам следует сотрудничать с Чили. Например, наше правительство позволяет устанавливать только десять ловушек, а в Чили всё равно ставят 1500. Какой смысл ограничивать нас десятью, а в Чили оставлять 1500? Королевский краб не знает о границах. Сегодня он здесь, а завтра – у чужих берегов».

Между тем аргентинские биологи ставят эксперимент – выращивают крабов из личинок. Если он будет успешным, то крабов начнут выращивать в большем масштабе. Затем молодняк станут выпускать в океан.

[Паула Сотелано, биолог]:«Нельзя забывать, что для нашего региона это очень важный ресурс, и его надо защищать. Это часть нашей экосистемы, а также нашего культурного наследия, и это символ региона».

Южного королевского краба также называют «сентолья». Это вид неполнохвостых раков из семейства крабовидных раков-отшельников. Он обитает на тихоокеанском побережье Южной Америки. Вид впервые описал в конце XVIII века чилийский натуралист Хуан Молина.

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