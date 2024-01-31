Слушания по БАПОР: в Конгрессе США агентство назвали «шоу ужасов»

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США провел слушания по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским..
Дата загрузки: 2024-01-31
Ричард Голдберг, старший советник Фонда защиты демократии, назвал БАПОР «шоу ужасов», которое существует за счёт американских налогоплательщиков.[Ричард Голдберг, старший советник Фонда защиты демократии]:
«БАПОР – это проблема. БАПОР – часть того, что произошло 7 октября, и это будет происходить снова и снова, если мы продолжим его финансировать».
А представитель Института мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании сказал, что БАПОР больше не может играть роль в образовании палестинских детей.[Маркус Шефф, глава IMPACT-se]:
«Что БАПОР может предложить следующему поколению палестинцев? Отравляющие учебники и учителей-экстремистов? Проще говоря, БАПОР не соответствует его цели».
При этом участники встречи отметили, что необходимо найти другие пути оказания помощи сотням тысяч голодающих жителей Газы.
Обвинения стали достоянием общественности в прошлую пятницу. БАПОР объявило, что уволило некоторых сотрудников, которые, как предполагается, участвовали в нападении ХАМАС на Израиль.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье, что из 12 причастных к делу девять человек уволены, один мёртв, а личности ещё двоих устанавливаются. Он также встретился с представителями 35 государств-членов и Европейского Союза, чтобы обсудить деятельность БАПОР.
Соединённые Штаты – крупнейший донор БАПОР. Ежегодно они выделяют агентству 300-400 миллионов долларов. Теперь же они временно приостановили финансирование вместе с десятью другими странами.
Как показала израильская разведка, некоторые сотрудники БАПОР принимали участие в похищениях и убийствах во время атаки 7 октября, которая спровоцировала войну в Газе. По её данным, около 190 сотрудников БАПОР одновременно выступали в качестве боевиков ХАМАС или «Исламского джихада», запрещённой в России и других странах группировки.
Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью запятнать БАПОР.
В палестинском агентстве в Газе работает 13 000 человек. Они управляют школами анклава, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяют гуманитарную помощь.
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