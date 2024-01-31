Слушания по БАПОР: в Конгрессе США агентство назвали «шоу ужасов»

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США провел слушания по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским..

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США провел слушания по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам, сокращённо БАПОР. Они прошли на фоне обвинений в том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ричард Голдберг, старший советник Фонда защиты демократии, назвал БАПОР «шоу ужасов», которое существует за счёт американских налогоплательщиков.

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[Ричард Голдберг, старший советник Фонда защиты демократии]:«БАПОР – это проблема. БАПОР – часть того, что произошло 7 октября, и это будет происходить снова и снова, если мы продолжим его финансировать».

А представитель Института мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании сказал, что БАПОР больше не может играть роль в образовании палестинских детей.

[Маркус Шефф, глава IMPACT-se]:«Что БАПОР может предложить следующему поколению палестинцев? Отравляющие учебники и учителей-экстремистов? Проще говоря, БАПОР не соответствует его цели».

При этом участники встречи отметили, что необходимо найти другие пути оказания помощи сотням тысяч голодающих жителей Газы.

Обвинения стали достоянием общественности в прошлую пятницу. БАПОР объявило, что уволило некоторых сотрудников, которые, как предполагается, участвовали в нападении ХАМАС на Израиль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье, что из 12 причастных к делу девять человек уволены, один мёртв, а личности ещё двоих устанавливаются. Он также встретился с представителями 35 государств-членов и Европейского Союза, чтобы обсудить деятельность БАПОР.

Соединённые Штаты – крупнейший донор БАПОР. Ежегодно они выделяют агентству 300-400 миллионов долларов. Теперь же они временно приостановили финансирование вместе с десятью другими странами.

Как показала израильская разведка, некоторые сотрудники БАПОР принимали участие в похищениях и убийствах во время атаки 7 октября, которая спровоцировала войну в Газе. По её данным, около 190 сотрудников БАПОР одновременно выступали в качестве боевиков ХАМАС или «Исламского джихада», запрещённой в России и других странах группировки.

Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью запятнать БАПОР.

В палестинском агентстве в Газе работает 13 000 человек. Они управляют школами анклава, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяют гуманитарную помощь.

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