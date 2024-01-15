Новый президент Тайваня выступает за независимость острова

На выборах президента Тайваня победил кандидат от антипекинской Демократической прогрессивной партии. Лай Циндэ, известный также как..

На выборах президента Тайваня победил кандидат от антипекинской Демократической прогрессивной партии. Лай Циндэ, известный также как Уильям Лай, набрал более 40% голосов избирателей. У его главного соперника Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонного к диалогу с КНР, – около 33% голосов.

На третьем месте – председатель либеральной Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Он набрал примерно 26% голосов.

64-летний Лай пока занимает пост вице-президента Тайваня. Инаугурация состоится только 20 мая. До этого пост будет занимать его предшественница Цай Инвэнь.

Уильям Лай обещает сохранять статус-кво в Тайваньском проливе.

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[Уильям Лай, новоизбранный президент Тайваня]:«Мы надеемся, что обе стороны Тайваньского пролива смогут вернуться к здоровым и упорядоченным отношениям в будущем. Действительно, как сказала президент Цай Инвэнь, в течение этих восьми лет Тайвань постоянно проявлял добрую волю. К сожалению, Китай этого не делал».

На Тайване также прошли выборы в Законодательный юань, то есть парламент. Там точное распределение мест станет известно позже. Однако уже ясно, что ни одна партия не набирает абсолютного большинства. Это может добавить проблем новоизбранному президенту.

Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И выступил с угрозой. Он сказал, что Тайвань – это часть Китая, и что если остров и дальше будет настаивать на независимости, то будет «строго наказан».

Кроме того, Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР по всему миру осудили иностранные правительства, которые поздравили Тайваньскую Демократическую прогрессивную партию и избранного президента Лая Циндэ.

Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя никогда им не управлял. Он также обещает захватить его силой. Перед выборами он активизировал военную деятельность вблизи острова. Так, он направил к нему истребители, которые нарушили воздушное пространство Тайваня. Кроме того, шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.

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