Автобусы столкнулись в Гондурасе: не менее 17 погибших

Страшная авария с участием двух автобусов в Гондурасе. Они столкнулись лоб в лоб на трассе на..

Страшная авария с участием двух автобусов в Гондурасе. Они столкнулись лоб в лоб на трассе на западе страны, в департаменте Копан.

Погибли не менее 17 человек. Из них 15 скончались на месте, и ещё двое – позже в больнице. Среди них был несовершеннолетний. В целом 14 человек доставили в одну больницу, и ещё четверых в тяжёлом состоянии – вертолётом в другую.

[Хуан Мигель Агилар Годой, глава Национальной полиции Гондураса]:

«К сожалению, столько людей погибло, и мы до сих пор не знаем, выживут ли те, кто в больнице. Дай Бог, чтобы никто больше не умер. <…> Мы собираемся расчистить территорию, сделать всё по закону и убрать отсюда транспортные средства. Но перед этим мы должны выяснить, что конкретно произошло, и именно поэтому здесь находятся технические команды».

По словам очевидцев, оба автобуса перед столкновением двигались на умеренной скорости.

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Как сообщают местные СМИ, один был рейсовым и следовал по маршруту. Он был полон пассажиров. Другой автобус был частным и возвращался от границы с Гватемалой, куда только что доставил группу мигрантов. В нём ехали только водитель и его помощник. Предположительно, водитель пустил за руль помощника, и тот не справился с управлением.

Президент Гондураса Сиомара Кастро выразила соболезнования семьям погибших.

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