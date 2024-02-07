Взрыв на заводе фейерверков в Индии: 11 погибших

Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии стал причиной гибели, по меньшей мере, одиннадцати человек...

Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии стал причиной гибели, по меньшей мере, одиннадцати человек. Ещё около 60 пострадали.

Инцидент произошёл в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны, в округе Харда.

Местные СМИ сообщают, что взрыв повредил 60 близлежащих домов. Его последствия ощущались в радиусе 15 километров. Из ста зданий были эвакуированы жители. Пострадали также участники дорожного движения.

Пожарным удалось спасти не менее 174 человек. Травмированных отправили в больницы.

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[Мохан Ядав, глава штата Мадхья-Прадеш]:

«Сейчас двоих оперируют. Ранее я встречался с девятью пациентами. По имеющейся у меня информации, в результате происшествия погибли одиннадцать человек. Спасательная операция на месте катастрофы продолжается».

Что стало причиной взрыва, пока не сообщают. Но есть информация, что завод работал подпольно. В Индии всегда большой спрос на фейерверки. Их используют на свадьбах и многочисленных религиозных праздниках. Кроме того, в Азии 10 февраля будут праздновать Новый год по Лунному календарю.

Власти обещают выплатить компенсации семьям погибших, а раненых будут лечить бесплатно.

Подобные инциденты в Индии происходят почти ежегодно. Так, в июле прошлого года в результате взрыва на заводе фейерверков погибло восемь человек. А в 2018 году пожар на такой же фабрике в Нью-Дели стал причиной смерти 17 рабочих.

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