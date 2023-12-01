Временное перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое должно было закончиться в 7 часов утра в пятницу,..

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое должно было закончиться в 7 часов утра в пятницу, истекло. Ни одна из сторон не объявила о его продлении.

За час до окончания перемирия Израиль заявил, что перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа. А связанные с ХАМАС СМИ сообщили о взрывах и стрельбе в палестинском анклаве.

Израильские военные 1 декабря заявили, что возобновили боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, и обвинили палестинскую группировку в нарушении условий перемирия и обстреле израильской территории.

В четверг, на седьмой день временного прекращения огня, ХАМАС освободил ещё восемь израильских заложников. Соглашение об этом заключили в последнюю минуту. Израиль в ответ передал 30 палестинских заключённых.

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До этого в течение шести дней прекращения огня ХАМАС каждый день освобождал по группе заложников. Среди них были как израильтяне, так и представители других национальностей. За это Израиль каждый раз передавал более чем по 30 палестинских заключённых – подростков и женщин.

В то же время в четверг в Иерусалиме произошла стрельба. Двое боевиков ХАМАС открыли огонь по людям на остановке. В результате три человека погибли, ещё несколько были ранены. Одного нападавшего застрелили, другого ранили.

Вооружённое крыло ХАМАС, которое поклялось уничтожить Израиль, взяло на себя ответственность за нападение, назвав его «героическим». Как сообщается, нападение совершили братья, которые ранее находились в тюрьме в Израиле.

Временное перемирие позволило не только обменять заложников, но и доставить необходимую гуманитарную помощь в Газу. Там сотни тысяч людей остаются во временных убежищах, страдая от нехватки воды, еды и лекарств.

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