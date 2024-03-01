Пожар в ТЦ в Дакке: не менее 43 погибших

Масштабный пожар разгорелся в шестиэтажном торговом центре в Дакке – столице Бангладеш. На первом этаже в..
Дата загрузки: 2024-03-01
По меньшей мере, 43 человека погибли, среди них – женщины и дети. Ещё десятки пострадали. Такие данные привёл министр здравоохранения страны.
Пожар начался в ресторане и быстро распространился на другие этажи.
[Мохаммад Алтаф, выживший]:
«Когда спереди начался пожар, и стёкла лопнули, наша кассирша и военный всех вытащили. Но оба они позже умерли. Я разбил окно на кухне и выпрыгнул, чтобы спастись». [Мохаммед Сиам, выживший]:
«Я узнал о пожаре, когда он был на первом этаже. Мы перебрались на крышу здания. Там было около 30 человек. После того, как пожар взяли под контроль, пожарные забрались на нашу сторону крыши и спасли нас».
Пожарные также спасали людей с помощью крана.
22 человека доставлены в больницы с сильными ожогами. Все они в критическом состоянии.
Это здание находится в оживлённом торговом районе в самом центре столицы.
Причину пожара ещё предстоит выяснить.
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