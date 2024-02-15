Один человек погиб, более 20 пострадали в результате стрельбы в Канзас-сити. В это время в городе..

Стрельба во время парада в Канзасе: один погиб, более 20 получили ранения

Один человек погиб, более 20 пострадали в результате стрельбы в Канзас-сити. В это время в городе как раз отмечали парадом победу местной команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле. Финал чемпионата Национальной футбольной лиги – это главное событие в американском футболе и государственный праздник в США.

Полиция сообщила, что стрельба произошла в районе вокзала Юнион-стейшн. Парад к тому времени почти завершился, а команда направилась к вокзалу. Девять человек получили огнестрельные ранения. При этом одиннадцать пострадавших – дети и подростки в возрасте от шести до 15 лет.

Команда «Канзас-Сити Чифс» сообщила, что ни игроки, ни тренеры во время стрельбы не пострадали. Она также выразила соболезнования пострадавшим и семье погибшего.

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[Лиза Мани, очевидица]:

«Помню, что воцарился хаос. Я слышала: «Пригнитесь, вниз, пригнитесь». Я подумала, что кто-то просто шутит. Но потом вдруг вижу, что через ограждение перепрыгивает спецназ. И тогда я подумала, что это, наверное, не шутка».

Полиция задержала троих подозреваемых. Их мотивы ещё выясняют. Также неизвестно точное количество нападавших.

[Лиза Мани, очевидица]:«Кто в здравом уме будет такое делать? Это был праздник для всех жителей города и его окрестностей. А потом появился какой-то идиот, который захотел прийти и сделать что-то подобное. Это ужасно, кошмар».

Финальный матч Суперкубка прошёл 11 февраля в Парадайсе, штат Невада. «Канзас-Сити Чифс» встретилась на поле с «Сан-Франциско Форти Найнерс». Победу одержала в овертайме и присутствии 72 тысяч зрителей.

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