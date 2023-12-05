Великобритания ужесточает визовые правила, чтобы сократить легальную миграцию

Сократить число мигрантов пытается правительство Великобритании. Речь о легальных путях прибытия в страну. Министр внутренних дел..

Сократить число мигрантов пытается правительство Великобритании. Речь о легальных путях прибытия в страну. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли говорит, что для этого он на треть повысит размер минимальной зарплаты, которую работники должны получать, чтобы обеспечить себе визу.

На такие шаги правительство Риши Сунака пошло после рекордного наплыва рабочих-мигрантов в 2022 году. От правительства стали требовать принятия мер.

Клеверли отмечает, что минимальный порог годовой заработной платы для иностранных квалифицированных рабочих повысят до 48 900 долларов США. До этого было чуть более 33 тысяч. Также реформируют список профессий, для которых порог был понижен из-за нехватки специалистов, и ужесточат правила в отношении того, на каких условиях работники могут привозить свои семьи.

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[Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Великобритании]:

«Миграция в эту страну слишком высока, и её необходимо снизить. Сегодня мы принимаем более решительные меры, чем любое другое правительство в прошлом».

Высокий уровень легальной миграции уже более десяти лет остаётся предметом недовольства британцев. Сунак обещает взять ситуацию под контроль.

Впрочем, это вряд ли станет хорошей новостью для владельцев бизнеса. Многие из них в последнее время с трудом нанимали работников, учитывая выход Великобритании из ЕС.

Пакет мер начнут реализовывать грядущей весной. Как ожидается, благодаря ему в страну ежегодно будет приезжать на 300 тысяч трудовых мигрантов меньше, чем в 2022-м.

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