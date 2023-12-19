Топ-список самых роскошных подарков на Рождество в Голливуде

В самом сердце Беверли-Хиллз находится улица Родео-Драйв – центр калифорнийской роскоши. Это рай для покупок рождественских..

В самом сердце Беверли-Хиллз находится улица Родео-Драйв – центр калифорнийской роскоши. Это рай для покупок рождественских подарков для тех, кто достаточно богат, чтобы это себе позволить.

Тут можно найти самые дорогие и уникальные презенты тем, у кого уже и так всё есть.

Несмотря на кризис, здесь прогнозируют, что покупатели потратят на подарки больше, чем в прошлом году.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Тодд Джонсон, глава Торговой палаты Беверли-Хиллз]:

«Ожидаем, что доход в 2023 году будет на 3-4% выше, чем в 2022. В общей сложности будет потрачено 9,5-9,6 миллиарда долларов».

Один из подарков, который всегда в тренде, – это бриллианты. Ювелирный магазин Peter Marco – среди старейших в городе. Он выполняет индивидуальные заказы для клиентов со всего мира. Например, такой бриллиантовый браслет за 275 тысяч долларов.

Владелец магазина объясняет, что будет в тренде в этом году.

[Питер Вутсас, владелец Peter Marco]:«Это что-то очень сдержанное. Тонкий, элегантный, стильный, уникальный, но не очень вычурный образ».

Бриллианты здесь не только в украшениях. Компания также инкрустирует ими часы, включая Patek Philippe, Cartier и Rolex.

Stephano Ricci – итальянский бренд роскошных товаров, имеющий 60 бутиков по всему миру. Один из них работает на Родео-Драйв.

В единственной витрине выставлен бриллиантовый пояс с пряжкой из 18-каратного золота. Он стоит больше 100 тысяч долларов.

А за эту белую куртку из кожи крокодила и ягнёнка придётся заплатить более 99 тысяч долларов.

Чёрная куртка-рубашка из крокодиловой кожи немного дешевле – 90 тысяч долларов США. Кашемировое пальто с норковым воротником обойдётся в 16 тысяч. Если хотите сэкономить ещё больше, то можно купить тапочки из крокодила. Всего за 1750 долларов.

А в Winn Slavin Fine Art всемирно признанный художник и филантроп сэр Дэниэл Винн создаёт произведения, представленные на выставках по всему миру.

Такие скульптуры станут ярким подарком.

[Дэниэл Винн, скульптор]:«Лучший подарок от меня как художника – это наследие, семейная реликвия, которую смогут оценить будущие поколения».

Для примера, скульптуры «Человек» и «Женщина» обойдутся в полтора миллиона долларов каждая.

Короткая ссылка на эту страницу: