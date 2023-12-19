Топ-список самых роскошных подарков на Рождество в Голливуде

В самом сердце Беверли-Хиллз находится улица Родео-Драйв – центр калифорнийской роскоши. Это рай для покупок рождественских..
Дата загрузки: 2023-12-20
Тут можно найти самые дорогие и уникальные презенты тем, у кого уже и так всё есть.
Несмотря на кризис, здесь прогнозируют, что покупатели потратят на подарки больше, чем в прошлом году.[Тодд Джонсон, глава Торговой палаты Беверли-Хиллз]:
«Ожидаем, что доход в 2023 году будет на 3-4% выше, чем в 2022. В общей сложности будет потрачено 9,5-9,6 миллиарда долларов».
Один из подарков, который всегда в тренде, – это бриллианты. Ювелирный магазин Peter Marco – среди старейших в городе. Он выполняет индивидуальные заказы для клиентов со всего мира. Например, такой бриллиантовый браслет за 275 тысяч долларов.
Владелец магазина объясняет, что будет в тренде в этом году.[Питер Вутсас, владелец Peter Marco]:
«Это что-то очень сдержанное. Тонкий, элегантный, стильный, уникальный, но не очень вычурный образ».
Бриллианты здесь не только в украшениях. Компания также инкрустирует ими часы, включая Patek Philippe, Cartier и Rolex.
Stephano Ricci – итальянский бренд роскошных товаров, имеющий 60 бутиков по всему миру. Один из них работает на Родео-Драйв.
В единственной витрине выставлен бриллиантовый пояс с пряжкой из 18-каратного золота. Он стоит больше 100 тысяч долларов.
А за эту белую куртку из кожи крокодила и ягнёнка придётся заплатить более 99 тысяч долларов.
Чёрная куртка-рубашка из крокодиловой кожи немного дешевле – 90 тысяч долларов США. Кашемировое пальто с норковым воротником обойдётся в 16 тысяч. Если хотите сэкономить ещё больше, то можно купить тапочки из крокодила. Всего за 1750 долларов.
А в Winn Slavin Fine Art всемирно признанный художник и филантроп сэр Дэниэл Винн создаёт произведения, представленные на выставках по всему миру.
Такие скульптуры станут ярким подарком.[Дэниэл Винн, скульптор]:
«Лучший подарок от меня как художника – это наследие, семейная реликвия, которую смогут оценить будущие поколения».
Для примера, скульптуры «Человек» и «Женщина» обойдутся в полтора миллиона долларов каждая.
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