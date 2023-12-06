Новые романы и расставания, а также сообщения о детях: что происходило в личной жизни самых известных..

Романы, расставания и дети: личная жизнь звёзд в 2023 году

Новые романы и расставания, а также сообщения о детях: что происходило в личной жизни самых известных актёров и музыкантов в 2023 году?

Тейлор Свифт начала встречаться с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. А звезду реалити-шоу Кайли Дженнер с сентября замечают в компании актёра Тимоти Шаламе. Тем временем сестра Кайли, модель Кендалл, начала встречаться с лауреатом премии «Грэмми» пуэрториканским рэпером Bad Bunny.

Актёры Зои Кравиц и Ченнинг Татум обручились. А Наоми Уоттс подтвердила свой брак с коллегой-актёром Билли Крудапом. Звёздная певица Адель тоже породила слухи о том, что вышла замуж за своего партнёра Рича Пола. В одном из разговоров она назвала его супругом. Впрочем, никто из них официально слухи пока не подтвердил.

При этом 79-летний Роберт Де Ниро и 83-летний Аль Пачино попали в заголовки газет, когда оба объявили о рождении детей. Для Де Ниро это седьмой ребёнок. Его родила его подруга Тиффани Чен. Для Аль Пачино это четвёртый ребёнок. Его мать – 29-летняя Нур Алфаллах.

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Певица Рианна родила второго сына. У звезды реалити-шоу Кортни Кардашьян и её мужа-музыканта Трэвиса Баркера тоже родился мальчик. В целом пара воспитывает шестерых детей.

53-летняя модель Наоми Кэмпбелл сообщила в соцсети, что у неё родился сын. В 2021 году она также объявила о рождении дочки.

У актрисы Линдси Лохан и её мужа финансиста Бадера Шаммаса родился первенец. Мальчика назвали Луай.

А теперь о расставаниях и разводах. Актриса Джада Пинкетт Смит объявила, что уже семь лет как рассталась с мужем Уиллом Смитом. Они поженились ещё в 1997 году.

После года брака о разводе объявили поп-звезда Бритни Спирс и её молодой муж Сэм Асгари.

Также после 27 лет брака расстались австралийский актёр Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс. Пара поженилась в 1996 году и усыновила двоих детей.

Мерил Стрип рассталась со своим мужем Доном Гаммером, за которого вышла замуж ещё в 1978 году.

Певица Ариана Гранде подала на развод с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака. А оскароносная актриса Риз Уизерспун развелась с мужем Джими Тотом.

Также после 18 лет брака разорвали отношения Кевин Костнер и его жена Кристин Баумгартнер. У них трое детей.

Наконец, медиамагнат Руперт Мёрдок спустя месяц разорвал помолвку с 66-летней светской львицей Энн Лесли Смит. У 92-летнего миллиардера за плечами уже четыре брака.

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