Как болезнь в детстве повлияла на выбор профессии

В 10 лет Кевину удалили опухоль головного мозга в детской больнице Филадельфии.



В детстве Кевин любил играть в бейсбол. Однажды во время соревнований у него резко ухудшилось зрение. Мальчик сказал об этом родителям, и его отвели к врачу.



В ходе обследования выяснилось, что у Кевина опухоль, но не злокачественная. Однако из-за неё не было оттока спинномозговой жидкости, и она накапливалась в мозгу. Обычно такие опухоли не увеличиваются и пациенту не назначают химиотерапии. Операцию успешно провёл врач Филлип Сторм.

«Я перенёс операцию на мозге из-за опухоли, вызывавшей раздвоение в глазах», – вспоминает Кевин.

После выздоровления Кевин с родителями ездил на обследования несколько лет. «Каждый раз, приезжая в больницу, мы с родителями вспоминали те дни. Мы считаем, что мне повезло», – рассказал Кевин.



Повзрослев, Кевин решил помогать больным детям. Его родители основали фонд и собирают средства для лабораторных исследований в больнице, в которой лечили Кевина. Фонд собрал более 690 000 долларов.

Выживаемость детей с опухолями головного – менее 20 %. Это второй по распространённости вид рака, после лейкемии.



Сейчас Кевин работает в лаборатории больницы вместе с врачом, который ему помог в детстве. Они ищут способы лечения рака у детей.