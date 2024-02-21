Есть ли у недавно родившегося акулёнка отец, выясняют в зоопарке в Нидерландах

Загадку рождения этого акулёнка предстоит разгадать сотрудникам зоологического сада «Бургерс Зоо» в нидерландском городе Арнем. Детёныш появился на свет 15 января. Его мама – тигровая акула. А вот есть ли у него папа, пока неизвестно.

В «Бургерс Зоо» за всё время родилось только двое детёнышей тигровой акулы. Первый случай был 21 год назад, но тогда акулёнок не выжил. Потом хищные рыбы перестали размножаться. Сотрудники зоопарка разработали стратегию, чтобы процесс возобновился.

[Макс Янсе, сотрудник зоопарка]:

«В прошлом году мы на некоторое время разделили самок и самца. Время от времени мы так делаем и держим их в разных аквариумах месяц или два, а затем возвращаем самок к самцу. Мы надеялись, что это приведёт к более активной репродуктивной деятельности. И вот доказательство того, что это сработало».

В зоопарке три взрослые тигровые акулы – самец и две самки. Одна отложила яйцо прошлым летом. Его сразу забрали из большого аквариума и поместили в маленький.

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[Макс Янсе, сотрудник зоопарка]:

«Это очень крепкие яйца, но их вполне можно разжевать. Если оставить их в аквариуме, то другие рыбы могут их просто съесть».

В аквариуме с яйцом акулы поддерживали температуру 25 градусов. Через 168 дней вылупился детёныш. Его пока держат отдельно от взрослых.

Между тем перед специалистами стоит вопрос: сколько родителей у акулёнка.

[Макс Янсе, сотрудник зоопарка]:

«Интересно, что некоторые виды акул размножаются без спаривания. Это очень специфический метод. Он называется партеногенезом».

Партеногенез у акул бывает только в неволе. У хищниц, живущих в дикой природе, таких случаев не встречали. Учёные говорят, что потомство, появившееся на свет без участия самца, часто бывает нежизнеспособным. Причина в генетических нарушениях.

Но молодой питомец «Бургерс Зоо» развивается хорошо. Когда он подрастёт, специалисты сделают анализ ДНК. Так они определят, есть ли у детёныша отец.

Тигровые акулы вырастают до двух с половиной метров. Обитают в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Хорошо переносят неволю, поэтому их часто держат в океанариумах.

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