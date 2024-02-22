Внук создал новое устройство, чтобы помочь больной бабушке

Индийский юноша изобрёл устройство, которое отслеживает передвижение больных с деменцией и другими подобными недугами. 17-летний Хемеш Чадалавада занялся этим, узнав, что у его бабушки болезнь Альцгеймера.

Юноша не знал, насколько тяжёлое это заболевания, пока не провёл лето у бабушки. Она забывала выключать газ и могла выйти на улицу ночью. «Бабушка вставала в три или четыре часа утра и выходила на улицу, думая, что ей надо на поезд», – поделился Хемеш.

Когда состояние бабушки ухудшилось, он решил, что-нибудь придумать и помочь ей и другим людям с такими болезнями. Юноша провёл несколько дней в дневном стационаре, стараясь больше узнать о проблемах пациентов с болезнью Альцгеймера. Он также общался с родственниками больных. «Одна семья искала своего отца два года после того, как он ушёл из дома. Его так и не нашли», – рассказал юноша.

Сотрудница медицинского учреждения посоветовала сделать устройство для наблюдения за пациентами лёгким, чтобы его можно было прикрепить к любой части тела. Также оно не должно быть похожим на наручные часы, поскольку многие пациенты их снимают.



Молодой изобретатель посмотрел видеоролики на тему робототехники и сделал 20 прототипов будущего устройства.



Он создал аппарат Alpha Monitor, который надевается как нарукавник или бейдж. Когда пациент двигается, устройство подаёт сигнал тревоги, оповещая сиделку. Большинство подобных устройств, работает через Bluetooth или Wi-Fi. Поэтому, когда пациент выходит за пределы зоны их действия, связь теряется.



Alpha Monitor отслеживает нахождение пациента на расстоянии более одного километра в городе и почти пяти километров в сельской местности благодаря технологии дальнего радиуса действия LoRa. Аппарат также измеряет пульс и температуру и напоминает, когда принять лекарство.



Изобретатель планирует усовершенствовать устройство: добавить ещё одну функцию, предсказывающую варианты движения пациента. Для этого он планирует использовать технологию машинного обучения.

Хемеш выиграл грант в размере 10 миллионов рупий (120 000 долларов) в рамках конкурса Samsung Solve for Tomorrow. Он победил 18 000 других претендентов. Его наставниками стали лучшие инженеры Samsung.



За изобретение Хемеш Чадалавада получил много наград.