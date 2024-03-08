В каких украшениях будут блистать звёзды на красной дорожке «Оскара»

Знаменитости приведут на красную дорожку «Оскара» своих лучших друзей – бриллианты. Они засияют ещё ярче благодаря..
Дата загрузки: 2024-03-08
Они засияют ещё ярче благодаря драгоценным камням от различных ювелирных брендов класса люкс, включая Tiffany.
[Виктория Рейнольдс, представительница Tiffany & Co]:
«Ювелирные изделия – это искусство, которое можно носить на себе. Но когда их надевают Дуа Липа, Эмили Блант или Селена Гомес, это подчёркивает красоту произведения. Жан Шлюмберже, один из наших великих дизайнеров, всегда говорил, что ювелирное изделие никогда не будет полностью завершённым, пока его не наденут».
В этом сезоне наград несколько звёзд уже позаимствовали украшения из знаменитой коллекции Жана Шлюмберже.
[Виктория Рейнольдс, представительница Tiffany & Co]:
«Красивые бриллиантовые ожерелья, очень объёмные, причудливые, которые дополняют стиль женщины, которая их надевает. У нас также есть потрясающие и эффектные серьги. Очень необычные».
Недавно певица Дуа Липа носила украшения из последних коллекций Tiffany, а также ожерелье почти 50-летней давности.
[Виктория Рейнольдс, представительница Tiffany & Co]:
«Жёлтое ожерелье 70-х годов, очень необычное. Оно дополняло её платье и её невероятный стиль. Это было что-то новое и в то же время неустаревающее. И по своей сути это очень символично для Tiffany».
Знаменитости-мужчины также получат шанс открыть шкатулку с драгоценностями.
[Виктория Рейнольдс, представительница Tiffany & Co]:
«Это причудливые, красивые драгоценные камни и действительно самый невероятный дизайн. В последнее время украшения носят как женщины, так и мужчины».
96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств состоится 10 марта в театре «Долби» в Голливуде.
Звёзды по-традиции наденут наряды и украшения от известных брендов, которые они обычно одалживают для красных дорожек. Для них это способ каждый раз не покупать дорогую одежду, а для компаний – возможность прорекламировать свою продукцию.
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