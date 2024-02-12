Новый год Дракона отметили в нью-йоркском Чайна-тауне грандиозным парадом Парад по случаю китайского Нового года проходит во Флашинге. Это самый насёленный китайский квартал в Нью-Йорке... Дата загрузки: 2024-02-12

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Парад по случаю китайского Нового года проходит во Флашинге. Это самый насёленный китайский квартал в Нью-Йорке.

Участвуют более 80-ти коллективов со всей Азии и около 25 подвижных платформ.

Во главе процессии – нью-йоркская конная полиция, а также стражи порядка на мотоциклах.

За ними идут местные чиновники и представители разных организаций.









[Мелинда Кац, окружной прокурор округа Куинс]:«Мы здесь, чтобы выразить уважение и любовь к китайской общине и пожелать всем счастливого Нового года!» [маленький зритель]:«С Новым годом!»

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Самая большая в этом параде – колонна приверженцев Фалуньгун. Здесь – и украшенная лодка, и группа танцующих лотосов, и дружелюбный, энергичный дракон, ведь Новый год – год бумажного дракона. Сопровождают шествие и китайские барабаны.

[участница парада]:«Барабаны тайко можно использовать для поднятия настроения и отпугивания злых духов».

Фалуньгун – система совершенствования души и тела родом из Китая. Включает принципы буддизма и даосизма.

Скотт руководит группой, которая ежегодно развлекает зрителей танцем Дракона.

[Скотт Чинн, участник парада]:«Мы начали показывать танец Дракона в 2005 году. Прошло почти 20 лет. Я занимаюсь Фалуньгун, поэтому каждый год во время выступления не чувствую усталости. Участвую каждый год».

Дракон считается в Китае очень благоприятным символом. Он приносит процветание и благополучие.