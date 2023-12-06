Шпиль собора Парижской Богоматери восстановили

Собор Парижской Богоматери постепенно принимает прежний облик. Рабочие уже установили новый шпиль взамен сгоревшего.

Высота конструкции – 96 метров. Сделали её из дуба. Это идентичная копия предыдущего шпиля, созданного по проекту французского архитектора Виолле-ле-Дюка в XIX веке.

Новый шпиль пока останется в строительных лесах. Его ещё предстоит украсить свинцовыми пластинами. Также рабочие восстановят сгоревшую крышу.

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Сам собор должен официально открыться 8 декабря. Эту дату президент Франции назвал ещё в августе.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Потушили его только к утру. Огонь уничтожил шпиль и большую часть деревянной крыши, которую возвели в XII-XIII веках. Также пострадали внутренние помещения.

Специалисты считали, что на реконструкцию собора уйдёт 15-20 лет. Однако Эмманюэль Макрон заявил, что реставрацию надо завершить за пять лет. По оценкам архитектора Жан-Мишеля Вильмотта, на восстановление Нотр-Дама потребуется миллиард евро.

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