Знаменитые произведения искусства в новом исполнении представили на выставке в Лондоне. В залах собрано более 100..

Более 100 скульптур из кирпичиков Lego показали на выставке в Лондоне

Знаменитые произведения искусства в новом исполнении представили на выставке в Лондоне. В залах собрано более 100 скульптур и других экспонатов, сложенных из кирпичиков Lego.

Здесь и «Давид» Микеланджело, и «Венера Милосская», и «Мыслитель» Родена, и статуя первого римского императора Августа.

Автор всех этих творений – американец Натан Савайя. Он посвятил их созданию почти 20 лет жизни. На работу ушло более миллиона кирпичиков Lego.

[Натан Савайя, скульптор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Натан говорит, что иногда в процессе работы что-то не нравится. Тогда он просто отбивает часть скульптуры и собирает её заново. Трудности не пугают, ведь Lego – его страсть. Ради неё скульптор оставил карьеру юриста.

[Натан Савайя, скульптор]:

«В этом есть что-то особенное. Когда смотришь на работы вблизи, видишь, что они состоят из маленьких прямоугольников. Затем отдаляешься, и эти прямоугольники и острые углы сглаживаются. В этом магия кирпичиков Lego».

Мастер также создаёт копии знаменитых картин. В их числе «Мона Лиза» Да Винчи и автопортрет Рембрандта. Ещё одна изюминка выставки – шестиметровый скелет тираннозавра Рекса. Он собран из 80 000 кирпичиков Lego.

Выставка под названием «Искусство из кирпичиков» сейчас находится в международном турне. В целом она побывает в 100 городах в 24 странах. На скульптуры уже посмотрели примерно десять миллионов человек.

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