Бывшие заложники ХАМАС рассказали о сексуальном насилии

Премьер-министр Израиля встретился с бывшими заложниками ХАМАС, которых недавно обменяли на палестинских заключённых. [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр..

Премьер-министр Израиля встретился с бывшими заложниками ХАМАС, которых недавно обменяли на палестинских заключённых. [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Я услышал истории, которые разбили мне сердце, я услышал о жажде и голоде, о физическом и моральном насилии, о маленьких свидетелях, которые до сих пор перешёптываются от страха, о тьме, в которой до сих пор живут их близкие».

Премьер также сказал, что услышал и о других видах жестокого обращения.

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[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Я слышал и вы тоже слышали о сексуальном насилии и не похожих ни на что случаях жестоких изнасилований. Но я должен сказать, что пока не услышал заявлений правозащитных организаций и организаций по защите прав женщин, женских организаций ООН. Я не слышал их возмущения».

Нетаньяху заявил, что наземная операция распространилась на юг сектора Газа и что нет ни одного района вне досягаемости израильской армии.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация в Газе ухудшается с каждым часом из-за израильских бомбардировок вокруг городов Хан-Юнис и Рафах.

ВОЗ глубоко обеспокоена уязвимостью системы здравоохранения в густонаселенном анклаве, поскольку всё больше людей переезжают дальше на юг. Отсутствие санитарных условий и жилья там создало идеальные условия для вспышек болезней.

[Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ]:«Воды нет. Ни капельки. Там нет воды, нет удобств, нет укрытия от холода и дождя».

Представитель организации сказал, что единственный способ обеспечить безопасность – прекращение огня. При этом он ожидает, что в ближайшие дни район, скорее всего, станет зоной активных боевых действий.

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