fb pixel
Телеканал NTD

Италия выходит из китайской инициативы «Один пояс – один путь»

Италия выходит из китайской инициативы «Один пояс – один путь»

Рим официально заявил Пекину, что выходит из инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщили..

Дата загрузки: 2023-12-08

Италия выходит из китайской инициативы «Один пояс – один путь»
Рим официально заявил Пекину, что выходит из инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщили правительственные источники.

Италия была первой и единственной крупной западной страной, которая присоединилась к торговой и инвестиционной программе Китая. Ещё до заключения сделки она проигнорировала предупреждения США о том, что программа может позволить Китаю взять под контроль чувствительную и жизненно важную инфраструктуру.

Теперь же, после того как в прошлом году на должность премьер-министра Италии вступила Джорджия Мелони, страна заявила, что хочет выйти из соглашения.

Правительство отмечает, что инициатива не принесла Италии существенных выгод.

Срок действия соглашения 2019 года истекает в марте 2024-го. Источник в итальянском правительстве сообщил, что Рим не будет продлевать пакт.

Министерство иностранных дел Китая никаких заявлений по поводу выхода Италии не делало.

Инициативу «Один пояс – один путь» основали в 2013 году. С тех пор более 100 стран подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве.

При этом стоит отметить, что для многих небольших государств она превратилась в долговую ловушку. Так, когда они не могли вовремя расплатиться с китайским долгом, то были вынуждены отдавать Пекину в пользование критически важную инфраструктуру, например, морские порты.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...