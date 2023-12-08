Италия выходит из китайской инициативы «Один пояс – один путь»

Рим официально заявил Пекину, что выходит из инициативы «Один пояс – один путь». Об этом сообщили..
Дата загрузки: 2023-12-08
Италия была первой и единственной крупной западной страной, которая присоединилась к торговой и инвестиционной программе Китая. Ещё до заключения сделки она проигнорировала предупреждения США о том, что программа может позволить Китаю взять под контроль чувствительную и жизненно важную инфраструктуру.
Теперь же, после того как в прошлом году на должность премьер-министра Италии вступила Джорджия Мелони, страна заявила, что хочет выйти из соглашения.
Правительство отмечает, что инициатива не принесла Италии существенных выгод.
Срок действия соглашения 2019 года истекает в марте 2024-го. Источник в итальянском правительстве сообщил, что Рим не будет продлевать пакт.
Министерство иностранных дел Китая никаких заявлений по поводу выхода Италии не делало.
Инициативу «Один пояс – один путь» основали в 2013 году. С тех пор более 100 стран подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве.
При этом стоит отметить, что для многих небольших государств она превратилась в долговую ловушку. Так, когда они не могли вовремя расплатиться с китайским долгом, то были вынуждены отдавать Пекину в пользование критически важную инфраструктуру, например, морские порты.
Короткая ссылка на эту страницу: