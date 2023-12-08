Пока в Газе продолжаются бои, родственники заложников призывают заключить сделку

Ночью небо над сектором Газа освещали вспышки на фоне громких взрывов. Израиль продолжает борьбу с ХАМАС..
Дата загрузки: 2023-12-08
Представители палестинской службы здравоохранения заявили, что в результате авиаудара Израиля по дому в Дейр-эль-Балахе в центре Газы было убито трое жителей.
Израиль сообщил, что его силы уничтожили несколько боевиков в Хан-Юнисе, в том числе двоих, которые открыли огонь из туннеля.
А почти два миллиона перемещённых жителей Газы пытаются найти безопасное убежище в условиях острой нехватки еды и крова.
Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что между намерением Израиля защитить гражданское население и результатами на местах сохраняется разрыв, и что Вашингтон регулярно ведёт переговоры с израильским правительством по этому вопросу.[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:
«Мы осознаём чрезвычайную сложность этой задачи, поскольку Израиль имеет дело с противником-террористом, который намеренно прячется среди гражданского населения. Но, опять же, Израиль обязан сделать всё возможное, чтобы уделять первостепенное внимание защите мирных граждан и предоставлению гуманитарной помощи».
Между тем, друзья и родственники заложников, удерживаемых в секторе Газа, собрались в четверг, чтобы отметить начало еврейского праздника Ханука в Тель-Авиве, а также призвать к скорейшему освобождению оставшихся 138 израильтян.
Бабушку Даниэля Лифшица освободили, но его дедушка остаётся в плену.[Даниэль Лифшиц, родственник заложника]:
«Мы здесь. В этом есть что-то символическое: мы зажигаем свечи за возвращение заложников, за заключение сделки. Именно ради этого мы здесь. На этот праздник Хануки мы призываем весь мир оказать больше давления, чтобы добиться сделки, и чтобы они там не умерли».
Это первый еврейский праздник с тех пор, как 7 октября ХАМАС убил 1200 и взял в заложники около 240 человек. Некоторых пленных освободили во время недавнего прекращения огня.
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