Пока в Газе продолжаются бои, родственники заложников призывают заключить сделку

Ночью небо над сектором Газа освещали вспышки на фоне громких взрывов. Израиль продолжает борьбу с ХАМАС..

Ночью небо над сектором Газа освещали вспышки на фоне громких взрывов. Израиль продолжает борьбу с ХАМАС в анклаве. Жители сообщают об ожесточённых боях к востоку от Хан-Юниса – крупнейшего города на юге Газы.

Представители палестинской службы здравоохранения заявили, что в результате авиаудара Израиля по дому в Дейр-эль-Балахе в центре Газы было убито трое жителей.

Израиль сообщил, что его силы уничтожили несколько боевиков в Хан-Юнисе, в том числе двоих, которые открыли огонь из туннеля.

А почти два миллиона перемещённых жителей Газы пытаются найти безопасное убежище в условиях острой нехватки еды и крова.

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Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что между намерением Израиля защитить гражданское население и результатами на местах сохраняется разрыв, и что Вашингтон регулярно ведёт переговоры с израильским правительством по этому вопросу.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:«Мы осознаём чрезвычайную сложность этой задачи, поскольку Израиль имеет дело с противником-террористом, который намеренно прячется среди гражданского населения. Но, опять же, Израиль обязан сделать всё возможное, чтобы уделять первостепенное внимание защите мирных граждан и предоставлению гуманитарной помощи».

Между тем, друзья и родственники заложников, удерживаемых в секторе Газа, собрались в четверг, чтобы отметить начало еврейского праздника Ханука в Тель-Авиве, а также призвать к скорейшему освобождению оставшихся 138 израильтян.

Бабушку Даниэля Лифшица освободили, но его дедушка остаётся в плену.

[Даниэль Лифшиц, родственник заложника]:«Мы здесь. В этом есть что-то символическое: мы зажигаем свечи за возвращение заложников, за заключение сделки. Именно ради этого мы здесь. На этот праздник Хануки мы призываем весь мир оказать больше давления, чтобы добиться сделки, и чтобы они там не умерли».

Это первый еврейский праздник с тех пор, как 7 октября ХАМАС убил 1200 и взял в заложники около 240 человек. Некоторых пленных освободили во время недавнего прекращения огня.

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