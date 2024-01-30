Французские фермеры продолжают блокировать дороги, ведущие в Париж

Французские фермеры строят стену из сена на шоссе, ведущем в Париж. Они продолжают блокировать дороги по..

Французские фермеры строят стену из сена на шоссе, ведущем в Париж. Они продолжают блокировать дороги по всей стране, требуя от правительства помочь им справиться с инфляцией, конкурировать с дешёвым импортом и зарабатывать на жизнь.

Протесты во Франции последовали за аналогичными выступлениями в других европейских странах, включая Германию и Польшу.

Во Франции фермеры говорят, что они недостаточно зарабатывают, и что их бизнес разрушает чрезмерные правила по охране окружающей среды.

Некоторыми проблемами, такими как конкуренция со стороны более дешёвого импорта и экологические правила, недовольны производители во многих странах ЕС. А вот такая проблема, как, например, контроль цен на продовольствие, специфична для Франции.

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[Паскаль Деспре, фермер, выращивающий зерно]:«Мы особенно перегружены нормами, которые мешают нам работать и снижают урожайность нашей продукции. Призываем президента Эммануэля Макрона ввести более реалистичные нормы или вообще их отменить».

Фермеры говорят, что меры правительства и розничных продавцов по снижению инфляции лишили их возможности покрыть высокие затраты на энергию, удобрения и транспорт.

Также они недовольны несправедливой конкуренцией в сфере сахара, зерна и мяса.

Отчасти причиной стало увеличение украинского импорта, для которого ЕС отменил пошлины. Фермеры говорят, что это оказывает давление на европейские цены. При этом украинская продукция производится без соблюдения экологических стандартов, которые налагаются на фермеров в ЕС.

Правительство пытается решить кризис в преддверии июньских выборов и ежегодной Парижской фермерской выставки в конце февраля.

Премьер-министр объявил об отмене повышения налога на дизельное топливо для фермеров. Он также предложил дополнительную помощь некоторым группам работников отрасли.

Впрочем, профсоюзы пока призывают продолжать протесты.

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