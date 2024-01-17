Эквадорские военные стали активно патрулировать водные пути в поисках наркотиков

Вооружённые силы Эквадора начали патрулировать водные пути страны в рамках своих усилий по борьбе с преступными..

Вооружённые силы Эквадора начали патрулировать водные пути страны в рамках своих усилий по борьбе с преступными группировками.

В заливе Гуаякиль офицеры военно-морского флота осматривают коммерческие и рыболовецкие суда, курсирующие вблизи портов. Эти операции дают возможность предотвратить погрузку наркотиков или запрещённых веществ на корабли, которые направляются в Европу.

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[офицер ВМС Эквадора]:«Мы радикально изменили подход к поддержанию безопасности в стране. Благодаря военным операциям мы смогли нейтрализовать 22 группировки, которые были признаны террористическими. Они формировались в стране в течение многих лет».

После охватившей южноамериканскую страну волны насилия и захвата заложников в нескольких тюрьмах президент Даниэль Нобоа на прошлой неделе ввёл 60-дневное чрезвычайное положение, включая комендантский час в ночное время. Он также объявил террористическими ряд преступных группировок.

Между тем, эквадорцы хотят как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Сейчас улицы многих городов, включая столицу, патрулируют солдаты и полиция. Заблокирован доступ к улицам, ведущим к правительственным учреждениям.

[жительница Кито]:«Мы боимся, что что-то может опять произойти. Мы напуганы. Район вокруг президентского дворца закрыт. Надеемся, что всё успокоится и станет как прежде. Мы хотим жить спокойно и ходить по улицам без страха». [житель Кито]:«Мы хотим, чтобы всё закончилось, чтобы нормальная жизнь вернулась. На это сейчас надеются все эквадорцы».

Всех заложников, захваченных во время всплеска насилия в тюрьмах, уже освободили. Теперь власти пытаются взять под контроль все пенитенциарные учреждения.

При этом с момента введения чрезвычайного положения правоохранительные органы арестовали более 1000 человек.

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