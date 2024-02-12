Столица Словении – «город Драконов» – отмечает китайский Новый год

Мифический зверь окружён облаком водяного пара, пока рабочие убирают улицы Любляны. Очаровательную словенскую столицу, расположенную в..
Дата загрузки: 2024-02-12
Очаровательную словенскую столицу, расположенную в самом сердце Европы, часто называют «Городом Драконов».
Легенда гласит, что Любляну основал греческий герой Ясон, который убил грозного дракона, терроризировавшего эту местность.
Сегодня город хранит своё наследие: его улицы и здания украшают статуи и символы драконов. Особенно это актуально потому, что наступает год Дракона по китайскому зодиаку.
Одна из самых знаковых достопримечательностей города – мост Дракона, каждый угол которого охраняют четыре величественные статуи. Его построили в начале XX века. Сегодня его считают символом силы и защиты.[Блаз Вурник, куратор Городского музея Любляны]:
«Святой Георгий убил дракона копьём. Этот святой считается покровителем нескольких европейских городов. Но у нас с ним очень тесные связи, он изображён на гербе. Несколько городских спортивных команд, а также некоторые бренды используют дракона в качестве своего символа».
Дракон также изображён на флаге города. А ещё на многочисленных сувенирах в туристических магазинах.
И очевидно, что это не новая тенденция. В городском музее можно найти артефакты, на которых также изображены драконы.[Бернарда Зупанек, куратор музея]:
«История гласит, что когда аргонавты шли с золотым руном домой, они остановились здесь, на том месте, где сегодня стоит Любляна, и помогли построить здесь Эмону – римский город. Но прежде чем они построили Эмону, им пришлось убить чудовище».
Работники местного китайского ресторана особенно рады приходу года Дракона.[Линь Сяо, владелица ресторана]:
«Год Дракона имеет важное значение в китайской традиции, потому что дракон занимает важное место в китайской истории и культуре, в истории династий. Дракон олицетворяет силу и удачу».
Согласно китайскому зодиаку, год Дракона приходит на смену году Кролика.
Короткая ссылка на эту страницу: