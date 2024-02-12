Столица Словении – «город Драконов» – отмечает китайский Новый год

Мифический зверь окружён облаком водяного пара, пока рабочие убирают улицы Любляны.

Очаровательную словенскую столицу, расположенную в самом сердце Европы, часто называют «Городом Драконов».

Легенда гласит, что Любляну основал греческий герой Ясон, который убил грозного дракона, терроризировавшего эту местность.

Сегодня город хранит своё наследие: его улицы и здания украшают статуи и символы драконов. Особенно это актуально потому, что наступает год Дракона по китайскому зодиаку.

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Одна из самых знаковых достопримечательностей города – мост Дракона, каждый угол которого охраняют четыре величественные статуи. Его построили в начале XX века. Сегодня его считают символом силы и защиты.

[Блаз Вурник, куратор Городского музея Любляны]:«Святой Георгий убил дракона копьём. Этот святой считается покровителем нескольких европейских городов. Но у нас с ним очень тесные связи, он изображён на гербе. Несколько городских спортивных команд, а также некоторые бренды используют дракона в качестве своего символа».

Дракон также изображён на флаге города. А ещё на многочисленных сувенирах в туристических магазинах.

И очевидно, что это не новая тенденция. В городском музее можно найти артефакты, на которых также изображены драконы.

[Бернарда Зупанек, куратор музея]:«История гласит, что когда аргонавты шли с золотым руном домой, они остановились здесь, на том месте, где сегодня стоит Любляна, и помогли построить здесь Эмону – римский город. Но прежде чем они построили Эмону, им пришлось убить чудовище».

Работники местного китайского ресторана особенно рады приходу года Дракона.

[Линь Сяо, владелица ресторана]:«Год Дракона имеет важное значение в китайской традиции, потому что дракон занимает важное место в китайской истории и культуре, в истории династий. Дракон олицетворяет силу и удачу».

Согласно китайскому зодиаку, год Дракона приходит на смену году Кролика.

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