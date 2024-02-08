Штат Аризона представил законопроект, призванный остановить насильственное изъятие органов в Китае

Законодатели американского штата Аризона продвигают законопроект, призванный противостоять принудительному извлечению органов в Китае. По данным правозащитников, органы у жертв вырезают без их согласия, часто когда они ещё живы, и продают для пересадки, в том числе американцам.

В 2018 году международный трибунал в Лондоне вынес решение по аналогичным обвинениям.

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[cэр Джеффри Найс, председатель Международного трибунала по Китаю]:«Не вызывает сомнений, что насильственное извлечение органов происходило в значительных масштабах. И что этим управляли власти либо одобренные ими организации и частные лица».

Если законопроект в Аризоне примут, то он ограничит финансовую поддержку для жителей штата, которые едут для пересадки органов в ряд стран, в том числе в Китай.

Цель документа – не допустить, чтобы американцы неосознанно участвовали в этих преступлениях.

По сравнению с другими странами, в Китае время ожидания донорского органа часто очень короткое.

Так, в 2022 году поиск сердца пациенту в городе Ухань занял четыре дня, а в 2020 году был случай, когда врачи предоставили китаянке четыре сердца на выбор всего за десять дней. В 2005 году после телефонного звонка высокопоставленного китайского чиновника в больницу ему предоставили две печени на выбор в течение суток.

В США и других странах пациенты обычно ждут сердца около года. Сегодня более 100 000 американцев находятся в Национальном списке ожидания трансплантации.

Китай долгое время не имел системы добровольного донорства органов. При этом в начале 2000-х годов он стал главным направлением трансплантационного туризма.

Другие страны уже много лет задают Пекину вопрос: откуда берутся органы?

Есть свидетельства, что их извлекают у многочисленных узников совести.

[Крис Смит, конгрессмен]:«Группы, у которых массово извлекают органы, – это уйгуры, страдающие от продолжающегося геноцида, а также приверженцы Фалуньгун. Они мирно практикуют медитацию и упражнения, поэтому у них исключительно крепкое здоровье, что делает их органы очень привлекательными».

Уйгуры – мусульманское меньшинство, проживающее в китайском регионе Синьцзян.

А Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, – это мирная медитативная практика совершенствования. Сейчас она распространена по всему миру, и раньше ею массово занимались и в Китае. Коммунистические власти КНР начали преследовать приверженцев Фалуньгун в 1999 году, когда их стало около ста миллионов. Как сообщается, произвольные аресты за духовные убеждения до сих пор производят по всей стране.

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