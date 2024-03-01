Семья из пяти панд возвращается из Испании в Китай

Пара больших панд и их детёныши возвращаются из Испании в центр по разведению в Чэнду на..

Пара больших панд и их детёныши возвращаются из Испании в центр по разведению в Чэнду на юго-западе Китая. Там их потомство, которое появилось на свет в Мадридском зоопарке, примет участие в программе разведения.

Родителей зовут Хуа Цзуйба и Бин Син. Им 20 и 23 года соответственно. Бамбуковые медведи жили в столице Испании с 2007 года. За последнее десятилетие у них родилось трое детёнышей. Одному сейчас семь лет, а двум близнецам – по два года.

В ближайшее время их заменит новая пара панд, которая также прибудет из Китая.

На протяжении многих лет Пекин сдаёт в аренду своих панд, называя их послами доброй воли. При этом всех детёнышей, которые рождаются за границей, он называет своей собственностью и обычно забирает, когда им исполняется четыре года.

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Испания участвует в этой программе уже более 40 лет. В стране появилась на свет первая для Европы рождённая в неволе панда. В течение 14 лет она также жила в зоопарке Мадрида.

Перевозка панд – целый проект. Сначала в течение нескольких месяцев медведи в повседневной жизни адаптируются к специально построенным клеткам из нержавеющей стали.

[Мария Делькалюкс, смотрительница панд]:«Клетки очень вместительные, в них можно лежать, есть, передвигаться. Нужно, чтобы им нравилось там находиться. Мы в игровой форме заставляли их хотеть оказаться внутри клетки, давая им за это вкусные вознаграждения».

Затем медведей доставляют в аэропорт в грузовиках и с полицейским конвоем. После этого семья из пяти панд отправляется прямым 11-часовым рейсом в Чэнду.

Их сопровождают ветеринар и два опекуна. Дорожный набор включает 100 килограммов бамбука, 60 литров воды и несколько килограммов их любимых яблок.

Популяция больших панд в дикой природе выросла примерно с 1100 в 80-х годах до 1900 в 2023-м. В зоопарках и питомниках по всему миру насчитывается 728 панд.

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