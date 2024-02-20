Любители «Мерседесов»: памятник немецкому авто возводят в хорватском городе

Памятник «Мерседесу» решили поставить в хорватском городке Имотски. Автомобили немецкой марки здесь повсюду – и во..

Памятник «Мерседесу» решили поставить в хорватском городке Имотски. Автомобили немецкой марки здесь повсюду – и во дворах, и на дорогах. Монумент делают скульпторы в соавторстве с владельцами машин.

В прошлом веке жители Имотски часто уезжали на заработки за границу, в основном, в Германию. Оттуда возвращались на автомобилях.

[Иван Томич, президент автоклуба]:

«Заработав немного денег, они хотели показать, что добились успеха, поэтому приезжали сюда на «Мерседесе» и ни на какой другой машине. Для них это был символ успеха».

Автомобили перешли по наследству сыновьям и внукам. Так что теперь в городе много ретромашин.

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[Иван Томич, президент автоклуба]:

«Сейчас в Имотски живёт примерно 25 000 человек, раньше было 50 000. Я уверен, что здесь семь или 8000 «Мерседесов». Причём не известно, сколько из них не зарегистрированы».

Памятник делают из местного камня. Его добыли недалеко от города.

[Роко, скульптор]:

«Важно, чтобы камень был отсюда. Он не самый подходящий для скульптур, в основном его используют на стройке. Но если использовать другой камень, то скульптура не будет так символична».

Скульпторы хотят сделать памятник максимально похожим на классический «Мерседес». Он будет состоять из отдельных элементов и весить 50 тонн.

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