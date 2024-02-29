«Вязаная еда»: как модный дизайнер стала известной

Кейт Дженкин – британский дизайнер трикотажа поменяла направление в творчестве и создаёт вязаные изделия в виде еды. Они очень похожи на настоящие продукты.
Кейт Дженкинс научилась вязать крючком в детстве. Художница много лет работала дизайнером трикотажа в мире моды. Но потом увлеклась созданием из шерсти овощей, морепродуктов и любимых блюд.
«Я всегда искала разные способы проявить любовь к шерсти, текстилю и цвету, –пояснила художница. – Так и родилось моё искусство. Меня всегда восхищали и вдохновляли обычные предметы, особенно еда. Я беру продукты, которые мы все знаем и любим, например, рыбу и чипсы, и вяжу их из шерсти».
Цель художницы – вызывать у людей улыбку, когда они смотрят на её вязанную еду.
В 2015 году Кейт Дженкинс представила на выставке в Лондоне инсталляцию под названием Kate’s Place the Stitchmongers. На полноразмерном рыбном прилавке были представлены сардины, мидии, моллюски и другие морские обитатели в натуральную величину.
Затем художница от инсталляций морепродуктов перешла к созданию выпечки из шерсти. Так родился проект Kate’s Place — Kate’s Bakes. В числе её работ – рогалики, хлебцы из цельного зерна и тарталетки с фруктами. Художница уделяет внимание деталям, искусно изображая даже тонко нарезанный лук, семена киви и мак.
Свою «свежую» выпечку, связанную крючком из шерсти, художница выкладывает на своём сайте.