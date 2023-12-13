В Словакии протестуют против упразднения антикоррупционной прокуратуры

Тысячи словаков протестуют по всей стране против реформы уголовного законодательства. В частности, против планов правительства премьер-министра..

Тысячи словаков протестуют по всей стране против реформы уголовного законодательства. В частности, против планов правительства премьер-министра Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, которая специализируется на борьбе с коррупцией.

В Братиславе протестующие собрались на площади Свободы возле правительственных зданий. Они размахивают флагами Словакии и Европейского Союза и кричат «Хватит, Фицо».

Кабинет министров хочет утвердить закон уже к Рождеству. Распустить планируют специальную прокуратуру, действующую уже 20 лет. Она борется со взяточничеством и организованной преступностью.

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[протестующая]:

«Не думаю, что что-то изменится, если я буду сидеть дома на диване. Я не могу делать вид, что меня это не касается, и что мы принимаем любые решения правительства».

Согласно планам правительства, которое было избрано всего месяц назад, в стране пересмотрят пенитенциарный кодекс и отменят наказание за коррупцию в виде тюремного заключения. Власти объясняют своё намерение переполненностью тюрем.

Ещё до выборов Фицо говорил, что власти недобросовестно используют этот кодекс для гонений на оппозицию.

При этом, как ожидается, если реформу утвердят, то многие приближённые к правительству люди, которые находятся под следствием за коррупцию, получат только условные сроки, а не реальные.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что планируемые изменения включают неприемлемое политическое вмешательство в кадровые вопросы. Она также говорит, что это может остановить приток средств из фондов Европейского Союза.

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