fb pixel
Телеканал NTD

На Женевском автосалоне дебютируют электрические Renault, BYD и MG

На Женевском автосалоне дебютируют электрические Renault, BYD и MG

Женевский автосалон вернулся после пятилетнего перерыва. Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault..

Дата загрузки: 2024-02-27

На Женевском автосалоне дебютируют электрические Renault, BYD и MG
Женевский автосалон вернулся после пятилетнего перерыва.

Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault 5. Дизайн в стиле ретро напоминает о его далёком предшественнике, который сошёл с конвейера более полувека назад.

Новый автомобиль будет продаваться с двумя вариантами аккумуляторов с запасом хода 300 и 400 километров. Для разных модификаций предусмотрены три электромотора мощностью 95, 120 и 150 лошадиных сил. Цены стартуют от 25 000 евро.

[Кристиан Штайн, сотрудник компании Renault]:

«Мы очень гордимся отсылкой к предыдущему автомобилю. Причём у этого хетчбэка не только великолепный дизайн – в нём также множество технологий. Мы ожидаем, что он станет автомобилем нового поколения».

В этом году хетчбэк появится во Франции и Германии, а в следующем – в Великобритании.

По мнению экспертов, Renault сделала верный шаг, создав электрокар с оригинальным дизайном. Теперь автомобиль выделяется на фоне электрических кроссоверов, многие из которых выглядят как братья-близнецы.

[Марк Тисшоу, редактор журнала Autocar]:
«Renault совершенно справедливо считает дизайн ключевым отличием. И думаю, это самый интересный новый электромобиль за долгое время».

Китайский производитель электромобилей BYD демонстрирует линейку моделей для европейского рынка, включая кроссовер Seal U. Компания привезла в Женеву и гибридный внедорожник U8 своего люксового бренда Yangwang.

Британский бренд MG представляет серийный электрический родстер Cyberster. Двухмоторная полноприводная версия выдаёт 540 лошадиных сил. До 100 километров в час разгоняется за 3,2 секунды. Запас хода – 440 километров. Ещё один дебютант британской марки – гибридный хетчбэк MG3.

Румынская компания Dacia привезла бюджетный электрический автомобиль Spring. Он оснащён двигателем мощностью 65 лошадиных сил. Запас хода – 300 километров.

[Денис Ле Вот, генеральный директор компании Dacia]:
«Наши клиенты проезжают не более 30 километров в день, поскольку это машина для поездок на работу. На ней также можно ездить в школу, офис и супермаркет».

На мотор-шоу также выбрали «Автомобиль года» в Европе. Им стал электрический кроссовер Renault Scenic. На втором месте – BMW 5, на третьем – Peugeot E-3008.

Эксперты назвали Женевский автосалон тенью собственного прошлого. В этом году его проигнорировали ведущие мировые производители, такие как Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota и Hyundai.

Мотор-шоу продлится до 3 марта. В целом пройдут 15 мировых и европейских премьер.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...