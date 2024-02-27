На Женевском автосалоне дебютируют электрические Renault, BYD и MG

Женевский автосалон вернулся после пятилетнего перерыва. Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault..
Дата загрузки: 2024-02-27
Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault 5. Дизайн в стиле ретро напоминает о его далёком предшественнике, который сошёл с конвейера более полувека назад.
Новый автомобиль будет продаваться с двумя вариантами аккумуляторов с запасом хода 300 и 400 километров. Для разных модификаций предусмотрены три электромотора мощностью 95, 120 и 150 лошадиных сил. Цены стартуют от 25 000 евро.[Кристиан Штайн, сотрудник компании Renault]:
«Мы очень гордимся отсылкой к предыдущему автомобилю. Причём у этого хетчбэка не только великолепный дизайн – в нём также множество технологий. Мы ожидаем, что он станет автомобилем нового поколения».
В этом году хетчбэк появится во Франции и Германии, а в следующем – в Великобритании.
По мнению экспертов, Renault сделала верный шаг, создав электрокар с оригинальным дизайном. Теперь автомобиль выделяется на фоне электрических кроссоверов, многие из которых выглядят как братья-близнецы.[Марк Тисшоу, редактор журнала Autocar]:
«Renault совершенно справедливо считает дизайн ключевым отличием. И думаю, это самый интересный новый электромобиль за долгое время».
Китайский производитель электромобилей BYD демонстрирует линейку моделей для европейского рынка, включая кроссовер Seal U. Компания привезла в Женеву и гибридный внедорожник U8 своего люксового бренда Yangwang.
Британский бренд MG представляет серийный электрический родстер Cyberster. Двухмоторная полноприводная версия выдаёт 540 лошадиных сил. До 100 километров в час разгоняется за 3,2 секунды. Запас хода – 440 километров. Ещё один дебютант британской марки – гибридный хетчбэк MG3.
Румынская компания Dacia привезла бюджетный электрический автомобиль Spring. Он оснащён двигателем мощностью 65 лошадиных сил. Запас хода – 300 километров.[Денис Ле Вот, генеральный директор компании Dacia]:
«Наши клиенты проезжают не более 30 километров в день, поскольку это машина для поездок на работу. На ней также можно ездить в школу, офис и супермаркет».
На мотор-шоу также выбрали «Автомобиль года» в Европе. Им стал электрический кроссовер Renault Scenic. На втором месте – BMW 5, на третьем – Peugeot E-3008.
Эксперты назвали Женевский автосалон тенью собственного прошлого. В этом году его проигнорировали ведущие мировые производители, такие как Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota и Hyundai.
Мотор-шоу продлится до 3 марта. В целом пройдут 15 мировых и европейских премьер.
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