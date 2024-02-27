На Женевском автосалоне дебютируют электрические Renault, BYD и MG

Женевский автосалон вернулся после пятилетнего перерыва. Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault..

Женевский автосалон вернулся после пятилетнего перерыва.

Одной из самых заметных премьер стал серийный электрический хетчбэк Renault 5. Дизайн в стиле ретро напоминает о его далёком предшественнике, который сошёл с конвейера более полувека назад.

Новый автомобиль будет продаваться с двумя вариантами аккумуляторов с запасом хода 300 и 400 километров. Для разных модификаций предусмотрены три электромотора мощностью 95, 120 и 150 лошадиных сил. Цены стартуют от 25 000 евро.

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[Кристиан Штайн, сотрудник компании Renault]:

«Мы очень гордимся отсылкой к предыдущему автомобилю. Причём у этого хетчбэка не только великолепный дизайн – в нём также множество технологий. Мы ожидаем, что он станет автомобилем нового поколения».

В этом году хетчбэк появится во Франции и Германии, а в следующем – в Великобритании.

По мнению экспертов, Renault сделала верный шаг, создав электрокар с оригинальным дизайном. Теперь автомобиль выделяется на фоне электрических кроссоверов, многие из которых выглядят как братья-близнецы.

[Марк Тисшоу, редактор журнала Autocar]:«Renault совершенно справедливо считает дизайн ключевым отличием. И думаю, это самый интересный новый электромобиль за долгое время».

Китайский производитель электромобилей BYD демонстрирует линейку моделей для европейского рынка, включая кроссовер Seal U. Компания привезла в Женеву и гибридный внедорожник U8 своего люксового бренда Yangwang.

Британский бренд MG представляет серийный электрический родстер Cyberster. Двухмоторная полноприводная версия выдаёт 540 лошадиных сил. До 100 километров в час разгоняется за 3,2 секунды. Запас хода – 440 километров. Ещё один дебютант британской марки – гибридный хетчбэк MG3.

Румынская компания Dacia привезла бюджетный электрический автомобиль Spring. Он оснащён двигателем мощностью 65 лошадиных сил. Запас хода – 300 километров.

[Денис Ле Вот, генеральный директор компании Dacia]:«Наши клиенты проезжают не более 30 километров в день, поскольку это машина для поездок на работу. На ней также можно ездить в школу, офис и супермаркет».

На мотор-шоу также выбрали «Автомобиль года» в Европе. Им стал электрический кроссовер Renault Scenic. На втором месте – BMW 5, на третьем – Peugeot E-3008.

Эксперты назвали Женевский автосалон тенью собственного прошлого. В этом году его проигнорировали ведущие мировые производители, такие как Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota и Hyundai.

Мотор-шоу продлится до 3 марта. В целом пройдут 15 мировых и европейских премьер.

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