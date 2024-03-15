Компания Hyundai и её дочка Kia Corporation отзовут примерно 170 000 электромобилей в Южной Корее. Это..

Hyundai и Kia отзовут почти 170 000 электромобилей в Южной Корее

Компания Hyundai и её дочка Kia Corporation отзовут примерно 170 000 электромобилей в Южной Корее. Это связано с ошибками в работе программного обеспечения в системе зарядки. Об этом сообщило Министерство транспорта Южной Кореи.

Программный сбой обнаружили в интегрированных блоках управления зарядкой. Ошибки могут привести к тому, что низковольтный аккумулятор не зарядится полностью. Он также может нештатно разрядиться. В итоге автомобиль может неожиданно остановиться во время движения.

Если производители не смогут устранить сбой в ПО, то заменят блок управления зарядкой.

Отзыв начнётся 18 марта. Он коснётся почти 114 000 электромобилей Hyundai, включая модели Ioniq 5 и 6, а также две модели премиального бренда Genesis. Kia отзовёт 56 000 машин.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Для Hyundai это крупнейший отзыв автомобилей на базе электрической платформы E-GMP со времени её запуска в 2021 году.

Короткая ссылка на эту страницу: