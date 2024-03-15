Hyundai и Kia отзовут почти 170 000 электромобилей в Южной Корее

Компания Hyundai и её дочка Kia Corporation отзовут примерно 170 000 электромобилей в Южной Корее. Это..
Дата загрузки: 2024-03-15
Программный сбой обнаружили в интегрированных блоках управления зарядкой. Ошибки могут привести к тому, что низковольтный аккумулятор не зарядится полностью. Он также может нештатно разрядиться. В итоге автомобиль может неожиданно остановиться во время движения.
Если производители не смогут устранить сбой в ПО, то заменят блок управления зарядкой.
Отзыв начнётся 18 марта. Он коснётся почти 114 000 электромобилей Hyundai, включая модели Ioniq 5 и 6, а также две модели премиального бренда Genesis. Kia отзовёт 56 000 машин.
Для Hyundai это крупнейший отзыв автомобилей на базе электрической платформы E-GMP со времени её запуска в 2021 году.
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