Спасённый детёныш обезьяны знакомится с новой семьёй

Новорождённую обезьянку содержат в качестве домашнего питомца в графстве Эссекс, и она в плохом состоянии. Об этом по телефону сообщили сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).



Сотрудники RSPCA поехали по указанному адресу. Они убедились, что у обезьянки по кличке Тик Ток, и правда, дела плохи. Ей было примерно полгода, она весила меньше нормы и грустила. «Приматы – чрезвычайно общительные, умные и чувствительные существа со сложными потребностями, которые невозможно удовлетворить в домашних условиях», – рассказала Джек Тейлор, инспектор RSPCA.



Сотрудники организации договорились с владельцем животного о том, чтобы забрать обезьянку. Её планировали познакомить с приёмными родителями – двумя обезьянами по имени Клайди и Ронни. Их тоже когда-то спасли.

Во время первой встречи Тик Ток запрыгнула на спину новой мамы и завыла. Но Клайди не обратила на это внимания и приласкала малыша. Клайди и Ронни стали заботливыми родителями. Они носили детёныша на спине, не оставляя одного ни на минуту.



История Тик Ток и её приёмных родителей показывает, почему обезьян не следует продавать и держать дома. Лучше всего они чувствуют себя в дикой природе.