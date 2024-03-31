Личинки кораллов собирают у берегов Таиланда, чтобы спасти рифы

Ночью на глубине всего трёх метров у берегов Таиланда аквалангисты наблюдают, как миллиарды розовых пятнышек поднимаются..

Ночью на глубине всего трёх метров у берегов Таиланда аквалангисты наблюдают, как миллиарды розовых пятнышек поднимаются со дна моря. Это личинки кораллов, которые появляются во время нереста всего раз в год.

Исследователи спешат их собрать, чтобы доставить в лабораторию. Там из них вырастят кораллы и вернут в море для восстановления рифа.

Личинки помещают в специальные инкубаторы, где они продолжают расти.

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[Титипорн Ханаурукс, морской биолог]:

«Я очень взволнована. Впервые вижу, как это происходит. Я сильно запыхалась, поскольку в процессе использовала много воздуха».

Программу запустило правительство Таиланда в 2016 году. Оно пытается предотвратить дальнейшую деградацию коралловых рифов.

Главной испытательной зоной выбрали рифы вдоль южной части острова Маннай. Здесь находится один из самых разнообразных прибрежных рифов страны, где встречается около 100 видов кораллов и множество морских обитателей.

Проблема с кораллами наблюдается во всех морях и океанах. Из-за потепления воды происходят массовые обесцвечивания. В итоге кораллы теряют слой водорослей, которые придают им яркий окрас, лишаются питательных веществ и постепенно умирают.

В Таиланде массовое обесцвечивание началось в 2010 году. С тех пор около 90% коралловых рифов страны пострадали.

При этом, проект уже помог восстановить более 4000 коралловых колоний вокруг острова Маннай. Они находятся на площади в семь гектаров. Это около половины кораллов, пострадавших от обесцвечивания.

Впрочем, восстановление – длительный процесс. В инкубаторах личинки будут находиться от трёх до пяти лет. Только после этого их смогут перенести на морское дно. Выживет около 90%.

Аналогичные эксперименты проводят и в других странах, включая Австралию и государства Карибского бассейна.

Коралловые рифы играют решающую роль для рыболовства. Около 25% морской жизни, включая рыбу, зависят от них на определённом этапе жизненного цикла.

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