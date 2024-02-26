Спасённого детёныша ехидны растят в зоопарке Австралии

Этот детёныш ехидны поел впервые за шесть дней. Но для этих животных такое нормально. Необычно то,..
Дата загрузки: 2024-02-26
Детёныша австралийской ехидны нашли в лесу в ноябре. Он был один.[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:
«Мы считаем, что ему было примерно 35 дней. В таком возрасте он должен находиться в сумке матери. Видимо, с мамой что-то случилось, из-за чего она бросила детёныша. Мы не знаем, что произошло, потому что маму так и не нашли».
Маленькое животное спасли сотрудники зоопарка. О нём заботится смотрительница Деб Коллинз. На ночь забирает его домой, поскольку ему нужен круглосуточный уход. Говорит, что детёныш облюбовал ванную комнату.[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:
«У ехидн с температурой всё по-другому. Обычно все ищут тепла, но ехиднам нужна прохлада, иначе они могут перегреться. Поэтому детёныш выбрал ванную, поскольку это самое прохладное место в доме. Сейчас лето и очень тепло. Мы не хотим, чтобы ехидна перегрелась».
Пол ехидны не определить, пока она не подрастёт. Так что Деб дала детёнышу кличку Милли. Если окажется самкой, имя останется прежним, если – самцом, то поменяется на Миллигана.
Пока Милли была совсем маленькой, смотрительница тратила много времени на то, чтобы её накормить. Ехидна постоянно засыпала.[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:
«Приходилось её будить и напоминать ей, что надо есть. Тогда она снова приступала к еде. Засыпала часто. Так что требовалось не меньше двух часов, чтобы нормально её покормить».
Австралийские ехидны водятся в разных регионах Австралии. Всего существует пять подвидов. Эти животные питаются термитами и муравьями. Температура тела у них – 30 градусов, а потовых желёз нет. Поэтому ехидны чувствительны к жаре, а в сильный холод могут впасть в спячку. Размножаются раз в два года и реже. А вот живут долго: в дикой природе – до 16 лет, а в неволе доживали и до 45.
Милли будет жить в зоопарке, пока не повзрослеет. Потом её выпустят в лес.
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