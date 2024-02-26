Спасённого детёныша ехидны растят в зоопарке Австралии

Этот детёныш ехидны поел впервые за шесть дней. Но для этих животных такое нормально. Необычно то,..

Этот детёныш ехидны поел впервые за шесть дней. Но для этих животных такое нормально. Необычно то, что он дикий, но ему пришлось временно поселиться в зоопарке «Таронга» в Сиднее.

Детёныша австралийской ехидны нашли в лесу в ноябре. Он был один.

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[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:«Мы считаем, что ему было примерно 35 дней. В таком возрасте он должен находиться в сумке матери. Видимо, с мамой что-то случилось, из-за чего она бросила детёныша. Мы не знаем, что произошло, потому что маму так и не нашли».

Маленькое животное спасли сотрудники зоопарка. О нём заботится смотрительница Деб Коллинз. На ночь забирает его домой, поскольку ему нужен круглосуточный уход. Говорит, что детёныш облюбовал ванную комнату.

[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:«У ехидн с температурой всё по-другому. Обычно все ищут тепла, но ехиднам нужна прохлада, иначе они могут перегреться. Поэтому детёныш выбрал ванную, поскольку это самое прохладное место в доме. Сейчас лето и очень тепло. Мы не хотим, чтобы ехидна перегрелась».

Пол ехидны не определить, пока она не подрастёт. Так что Деб дала детёнышу кличку Милли. Если окажется самкой, имя останется прежним, если – самцом, то поменяется на Миллигана.

Пока Милли была совсем маленькой, смотрительница тратила много времени на то, чтобы её накормить. Ехидна постоянно засыпала.

[Деб Коллинз, смотрительница зоопарка]:«Приходилось её будить и напоминать ей, что надо есть. Тогда она снова приступала к еде. Засыпала часто. Так что требовалось не меньше двух часов, чтобы нормально её покормить».

Австралийские ехидны водятся в разных регионах Австралии. Всего существует пять подвидов. Эти животные питаются термитами и муравьями. Температура тела у них – 30 градусов, а потовых желёз нет. Поэтому ехидны чувствительны к жаре, а в сильный холод могут впасть в спячку. Размножаются раз в два года и реже. А вот живут долго: в дикой природе – до 16 лет, а в неволе доживали и до 45.

Милли будет жить в зоопарке, пока не повзрослеет. Потом её выпустят в лес.

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