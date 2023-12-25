Вулкан в Исландии пока утих

Уровень угрозы со стороны исландского вулкана Сварценги понизили с чрезвычайного до опасного. Это произошло после того,..

Уровень угрозы со стороны исландского вулкана Сварценги понизили с чрезвычайного до опасного. Это произошло после того, как какое-то время на горе не было замечено активности.

Напомним, вулкан начал извергаться 18 декабря, выбросив пепел и лаву. Этому предшествовали недели сейсмической активности, в течение которых полностью эвакуировали население единственного близлежащего городка Гриндавик. Это около 4000 человек.

Пока вулкан притих, учёные отправились на гору обследовать места извержения. В этом помогают дроны. Снимки помогут оценить ситуацию в районе.

[Троступ Тор Брагасон, специалист из Efla Consulting Engineers]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это может дать учёным и властям представление о том, в каких местах, вероятнее всего, начнёт прибывать поток. И такие изображения более подробные, чем просто снимки со спутника».

Метеорологическая служба Исландии предупреждает, что вероятность извержения вокруг вулканической системы Сварценги сохраняется, поскольку под землёй продолжает скапливаться магма. Исследователи также это подтверждают.

[Джон Хаукур Стейнгримссон, геолог из Efla Consulting Engineers]:

«Сегодня утром и вчера вечером мы слышим, что земля вокруг Сварценги, электростанции и окрестностей снова начинает набухать. Я ещё не видел последних данных, но, похоже, имеется непрерывный приток в этот магматический очаг, поэтому мы должны быть готовы к следующему извержению – я не знаю – возможно, через несколько недель или месяцев».

Поток лавы после предыдущего извержения пошёл не в сторону Гриндавика. Однако учёные предупреждают, что следующий может потенциально затронуть и город. Это будет зависеть от того, как в каком месте магма вырвется на поверхность.

Также учёные пытаются защитить местную электростанцию, которая очень важна для инфраструктуры. Для этого вокруг неё соорудили защитный барьер.

Короткая ссылка на эту страницу: