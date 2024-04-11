В заповеднике в Лаосе подрастают 16 спасённых редких медвежат

В заповеднике на севере Лаоса подрастают 16 спасённых гималайских медведей. Сейчас они окружены заботой и чувствуют..

В заповеднике на севере Лаоса подрастают 16 спасённых гималайских медведей. Сейчас они окружены заботой и чувствуют себя хорошо, но ещё совсем недавно всё было иначе.

В экологическую полицию Вьентьяна поступила жалоба на гражданина Китая и его жену-лаоску. В их доме постоянно слышались крики медвежат. Полиция провела рейд и обнаружила 17 детёнышей. Один позже скончался, 16 выжили.

Медвежат передали австралийской благотворительной организации Free the Bears.

[Мэтт Хант, директор организации Free the Bears]:

«Это, наверное, крупнейшее в истории и в мире спасение медвежат вида, находящегося под угрозой исчезновения. Сейчас перед нашей командой стоит трудная задача – самостоятельно вырастить детёнышей. Некоторым всего несколько недель от роду».

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Семеро специалистов из Лаоса, Камбоджи и Австралии круглосуточно присматривают за медвежатами. Кормить их надо каждые три часа.

[Мэтт Хант, директор организации Free the Bears]:

«Скорее всего, этим детёнышам придётся навсегда остаться в нашем заповеднике. Их выращивают в неволе, и у них не будет естественного страха перед людьми».

Сотрудники организации предполагают, что медведей купили у охотников. Возможно, супруги хотели создать ферму для добычи медвежьей желчи. Это очень жестокий процесс, который причиняет животным огромные страдания, разрушает их здоровье и психику. Медвежью желчь изначально использовали в китайской народной медицине. Потом это распространилось и в другие азиатские страны.

[Мэтт Хант, директор организации Free the Bears]:

«Мы уже более 20 лет сотрудничаем с правительством Лаоса, пытаясь добиться того, чтобы получение медвежьей желчи здесь не распространилось так, как в других странах».

Сейчас в Лаосе осталось менее 100 медвежьих ферм. Организация Free the Bears работает над тем, чтобы и их закрыли.

Ну а спасённые медвежата ещё несколько месяцев будут под круглосуточным наблюдением. Потом для них построят вольеры. До этого в заповеднике не содержали столько медведей одновременно.

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