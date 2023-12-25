Технологии и инновации: обзор 2023 года

Год технологий начался в Лас-Вегасе с выставки CES, которая считается самым влиятельным технологическим событием в мире...

Год технологий начался в Лас-Вегасе с выставки CES, которая считается самым влиятельным технологическим событием в мире.

Здесь показали гаджеты для использования в «Метавселенной», боксёрскую грушу, подключённую к интернету, электрические роликовые коньки, которые удваивают скорость ходьбы, кнопки, которые помогают собакам общаться с их владельцами, а также устройство для трёхмерной видеосвязи.

В феврале Samsung представила новейшие модели серии Galaxy. Топ-модель S23 Ultra оснастили 200-мегапиксельной камерой. Все три телефона также оборудовали набором микросхем нового поколения с улучшенными возможностями искусственного интеллекта.

А на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне особое внимание привлекала технология виртуальной реальности: симулятор полёта SK Telecom. А на стенде компании Orange движения танцора почти мгновенно воспроизводились в виртуальном мире.

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В марте в Сан-Франциско прошла ежегодная конференция разработчиков игр. На выставке представили новейшие разработки в области звукового дизайна, технологии захвата движения и гиперреалистичной графики, а также игровые устройства виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Китай начал использовать «умные» технологии в добыче олова. На угольной шахте в провинции Шэньси на гидравлической опоре установили более 170 камер для съёмки зоны, где собирается уголь. Изображения передаются в диспетчерскую в режиме реального времени с помощью сетей 5G. Потом алгоритмы искусственного интеллекта создают панорамное видео местности.

В мае в Ухане запустили ультрасовременную монорельсовую дорогу. Беспилотный надземный поезд подвешен на рельсах и перемещается над городом.

В июне Apple представила гарнитуру смешанной реальности. Очки под названием Vision Pro позволят пользователям просматривать веб-страницы, смотреть фильмы и совершать видеозвонки.

Генеративный искусственный интеллект стал трендом парижской выставки VivaTech в июне. Там же показали гидропанели, которые производят воду из воздуха.

В августе новейшие устройства для дома показали на выставке бытовой электроники IFA в Берлине. AEG представила индукционную плиту в четыре раза более устойчивую к царапинам, чем традиционные. А Samsung – свой холодильник, который показывает, что находится внутри.

В сентябре Apple представила следующее поколение iPhone – линейку, которая может похвастаться улучшенными камерами, более быстрыми процессорами и новой системой зарядки.

А в ноябре в Швеции представили новый электрический паром. Он рассчитан на перевозку 30 пассажиров на максимальной скорости в 30 узлов.

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