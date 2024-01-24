Во Франции в ходе протестов фермеров погибла женщина Минутой молчания почтили французские фермеры память женщины, погибшей во время сельскохозяйственных протестов. Трагедия произошла в департаменте.. Дата загрузки: 2024-01-24

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Минутой молчания почтили французские фермеры память женщины, погибшей во время сельскохозяйственных протестов. Трагедия произошла в департаменте Арьеж на юге страны. По неизвестной причине автомобиль врезался в блоки из соломы, выставленные на дороге. За ними находилась семья из трёх человек. Женщина скончалась на месте. Её муж и дочь серьёзно пострадали.

Протесты аграриев продолжаются вторую неделю. Фермеры перекрыли дороги по всей Франции. Протестующие призывают правительство не требовать от фермеров снизить цены на продукцию, а также смягчить экологические нормы.

[Кристоф Беэвар, фермер]:

«Проблема в том, что стандарты устанавливают люди, сидящие в офисах. Чиновники рассказывают нам про глобальное потепление и климатические опасности, но при этом не осознают, что без воды семена не прорастают. А потом (когда мы поливаем посевы) нас штрафуют. Когда идёт дождь, нам тоже нельзя сеять, и нас штрафуют. Мы сыты по горло». [Алексия Пеллетье, дочь фермера]:

«Честно говоря, всё очень сложно. С моего рождения предполагалось, что я буду управлять фермой отца. Но сельское хозяйство во всём мире переживает трудности, и это пугает. Мы задаёмся вопросом: сохранится ли сельское хозяйство во Франции? Мы видим, что мелкие фермы исчезают, и на смену им приходят только крупные».





Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подпи-ся [Люк Смессар, вице-президент фермерского союза FNSEA]:

«Через пять месяцев состоятся выборы в Европарламент. Необходимо, чтобы сельское хозяйство снова назвали стратегически важным, чтобы поощряли фермеров, прекратили нас контролировать и наконец перестали нам говорить, что мы вне закона, хотя мы люди со здравым смыслом, которые работают, чтобы прокормить народ».

Франция – крупнейший сельскохозяйственный производитель ЕС. Политика государства в этом секторе часто вынуждает фермеров выходить с протестами.

Подобные акции сейчас устраивают и в других странах ЕС, включая Германию, Польшу, Румынию и Нидерланды.

Между тем Европейская комиссия недавно опубликовала отчёт, в котором сказано, что в Евросоюзе в период с 2014 по 2023 год было принято 63 меры по поддержке фермеров и других производителей. На это потратили 2,5 миллиарда евро.