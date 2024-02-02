Протест фермеров в Брюсселе на фоне саммита: костры и водомёты

Недовольные фермеры забросали яйцами и камнями здание Европейского парламента в Брюсселе, устроили пожары на центральной площади, а также запускали фейерверки, требуя от лидеров ЕС помочь им справиться с налогами и растущими расходами.

В столице Бельгии завершился день протестов, который совпал с саммитом лидеров стран ЕС. Работники сельскохозяйственной отрасли прибыли к главным зданиям Евросоюза, жалуясь на зелёные нормы, высокие налоги, растущие расходы и нечестную конкуренцию из-за границы.

Фермерские блокады автомагистралей и протесты, охватившие всю Европу, обнажают противоречие между стремлением ЕС сократить выбросы CO2 и его целью стать более самодостаточным в производстве продуктов питания.

Разжигают недовольство украинский импорт, на который ЕС отменил квоты и пошлины в 2022 году, а также возобновление переговоров о заключении торгового соглашения с южноамериканскими странами в блоке МЕРКОСУР.

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[Тийс Боеленс, бельгийский фермер]:«Мы смогли действительно указать на экономический аспект нашей борьбы. Это не только экологические меры, это скорее давление, которое оказывают на фермеров, на уровень цен, на наше положение на рынке».

В соседней Франции два главных фермерских профсоюза призвали протестующих, которые установили сотни тракторных блокад по всей стране, возвращаться домой. Там правительство объявило ряд мер, которые помогут успокоить работников отрасли.

Так, оно не будет отменять субсидии на дизельное топливо для фермеров, а также обещает увеличить помощь.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:«Я против свободной торговли, когда действует закон джунглей. Мы говорим, что хотим открытости, но правила для всех разные. Мы не можем заставлять европейских производителей выполнять больше правил и в то же время продолжать вести переговоры по соглашениям о свободной торговле, как мы это делали в 90-е годы».

К протестам присоединились фермеры и в других странах ЕС. Так, в Италии работники отрасли требуют смягчить экологические правила и защитить их от роста цен и дешёвого импорта. В Греции фермеры блокируют шоссе, призывая помочь им справиться с растущими расходами на производство и потерями от наводнений и засух.

В Португалии фермеры пытались заблокировать границу с Испанией. Там правительство уже приняло пакет помощи на 500 миллионов евро. Также протестуют фермеры Ирландии, Испании, Польши и других стран.

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