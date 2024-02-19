Десятки тысяч мексиканцев вышли на «Марш за демократию». Протесты против правительства президента Лопеса Обрадора прокатились по..

Сотни тысяч людей в Мексике вышли с протестом против Лопеса Обрадора

Десятки тысяч мексиканцев вышли на «Марш за демократию». Протесты против правительства президента Лопеса Обрадора прокатились по всей Мексике и даже за рубежом. В центре столицы собрались примерно 700 000 человек. Многие надели розовые футболки. Это цвет Национального избирательного института страны.

Протестующие выступают за свободные выборы и против коррупции. Они недовольны тем, что в прошлом году Обрадор сократил финансирование Национального избирательного института и в то же время ослабил контроль над расходами на предвыборные кампании. Кроме того, он нападает на судебную систему Мексики, утверждая, что судьи участвуют в заговоре против его администрации.

[Лоренсо Кордова, экс-глава Национального избирательного института]:

«Власти стремятся устранить автономные учреждения, подчинить или захватить их. Последние несколько лет мы видим яростные нападки на эти институты: на Национальный избирательный институт, Верховный суд страны и автономные конституционные органы. Преследование носит систематический характер».

Национальный избирательный институт сыграл ключевую роль в том, что выборы 2000 года положили конец десятилетиям однопартийного правления в Мексике. Теперь же, по мнению протестующих, левое правительство может уничтожить демократию.

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[протестующая]:

«Нынешнее правительство ведёт нас к катастрофе, к тому, чтобы всё ухудшалось, чтобы мы не выходили с протестами и боялись. Мне теперь не хватает денег, и я вынуждена больше работать, чтобы жить так же, как раньше. Поэтому я пришла протестовать». [протестующий]:

«Протест – это проявление права на свободу. Думаю, что им должны воспользоваться все мексиканцы».

Протесты вспыхнули в тот же день, когда экс-глава правительства Мехико Клаудиа Шейнбаум официально зарегистрировалась в качестве кандидата от правящей партии «Движение национального возрождения» на выборах президента Мексики. Она обещает придерживаться той же политики, что и Обрадор. Выборы намечены на июнь.

Демонстрации прошли в 119 городах Мексики, а также в 15 зарубежных городах в семи странах.

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