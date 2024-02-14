Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать протест фермеров в Нью-Дели. Сотни из них активизировались и направились..

Почему индийские фермеры снова вышли на массовые протесты

Полиция применяет слезоточивый газ, чтобы разогнать протест фермеров в Нью-Дели. Сотни из них активизировались и направились на тракторах и пешком к индийский столице.

Это может стать повторением масштабных протестов фермеров, которые потрясли страну в 2020 году. Тогда выступления продолжались больше года.

Сейчас стачки вспыхнули как раз перед всеобщими выборами, на которых премьер-министр Нарендра Моди, как ожидается, будет избран на третий срок.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[фермер]:

«Мы производим зерно и отправляем его в Дели и за пределы Индии в другие страны. И на нас, производителей, сегодня нападают».

Почему же фермеры снова протестуют? Они хотят более высоких цен на свою продукцию. Причём, профсоюзы требуют гарантий, подкреплённых законом. Это защитит фермеров от любого резкого падения цен на сельхозпродукцию на фоне неопределенности на рынке.

Ещё в 2021 Моди обещал создать комиссию, чтобы решить проблемы фермеров. Однако этого так и не произошло. А в 2016 он говорил, что правительство удвоит доходы работников отрасли. Это тоже пока осталось только обещанием.

Эксперты говорят, что покупка всей сельскохозяйственной продукции по установленным государством минимальным ценам экономически невыгодна. Фермеры же не собираются отступать. До сбора нового урожая пшеницы остаётся месяц.

Короткая ссылка на эту страницу: