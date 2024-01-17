Тысячи сербов снова протестуют против результатов выборов

Тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на антиправительственный протест Белграде. Они вновь потребовали аннулировать результаты парламентских выборов, которые прошли в декабре.

На них победила правящая коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии. Она набрала 48% голосов. За коалицию оппозиционных партий «Сербия против насилия» проголосовали 24% избирателей.

Однако Международная наблюдательная миссия заявила, что Сербская прогрессивная партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния президента Александра Вучича и нарушений при голосовании, таких как подкуп избирателей.

В декабре в знак протеста против результатов выборов лидер правоцентристского альянса «Сербия против насилия» Мариника Тепич объявила двухнедельную голодовку. Она обвиняет правящую коалицию в мошенничестве.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мариника Тепич, лидер альянса «Сербия против насилия»]:

«Им это просто так с рук не сойдёт. Есть ещё одна хорошая новость. Мы не только добились проведения дебатов в Европейском парламенте о фальсификации результатов выборов в Сербии, но и того, чтобы Европарламент принял специальную резолюцию по Сербии и выборам в Сербии».

Правящая коалиция отвергает все обвинения, а сторонники оппозиции, между тем, не собираются отступать.

[протестующий]:

«Протесты продолжатся, и мы будем только настойчивее. Что ж, таковы планы – оставаться настойчивыми». [протестующий]:

«Я ожидаю, что мы продолжим с того места, на котором остановились: выявим фальсификации на выборах и очевидное мошенничество. Мы надеемся, что Европа нам в этом поможет».

Протестующие также почтили память сербско-косовского политика Оливера Ивановича. Шесть лет назад его застрелили неизвестные в городе Косовска-Митровица на севере Косова.

Короткая ссылка на эту страницу: