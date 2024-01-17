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Тысячи сербов снова протестуют против результатов выборов

Тысячи сербов снова протестуют против результатов выборов

Тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на антиправительственный протест Белграде. Они вновь потребовали аннулировать результаты парламентских выборов,..

Дата загрузки: 2024-01-17

Тысячи сербов снова протестуют против результатов выборов
Тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на антиправительственный протест Белграде. Они вновь потребовали аннулировать результаты парламентских выборов, которые прошли в декабре.

На них победила правящая коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии. Она набрала 48% голосов. За коалицию оппозиционных партий «Сербия против насилия» проголосовали 24% избирателей.

Однако Международная наблюдательная миссия заявила, что Сербская прогрессивная партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния президента Александра Вучича и нарушений при голосовании, таких как подкуп избирателей.

В декабре в знак протеста против результатов выборов лидер правоцентристского альянса «Сербия против насилия» Мариника Тепич объявила двухнедельную голодовку. Она обвиняет правящую коалицию в мошенничестве.

[Мариника Тепич, лидер альянса «Сербия против насилия»]:
«Им это просто так с рук не сойдёт. Есть ещё одна хорошая новость. Мы не только добились проведения дебатов в Европейском парламенте о фальсификации результатов выборов в Сербии, но и того, чтобы Европарламент принял специальную резолюцию по Сербии и выборам в Сербии».

Правящая коалиция отвергает все обвинения, а сторонники оппозиции, между тем, не собираются отступать.

[протестующий]:
«Протесты продолжатся, и мы будем только настойчивее. Что ж, таковы планы – оставаться настойчивыми».

[протестующий]:
«Я ожидаю, что мы продолжим с того места, на котором остановились: выявим фальсификации на выборах и очевидное мошенничество. Мы надеемся, что Европа нам в этом поможет».

Протестующие также почтили память сербско-косовского политика Оливера Ивановича. Шесть лет назад его застрелили неизвестные в городе Косовска-Митровица на севере Косова.
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