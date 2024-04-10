Примерно 60 хищных кошек из зоопарка в Аргентине переедут в Индию. Пока они живут в зоологическом..

Десятки тигров и львов из зоопарка в Аргентине переедут в индийский заповедник

Примерно 60 хищных кошек из зоопарка в Аргентине переедут в Индию. Пока они живут в зоологическом саду в Лухане недалеко от Буэнос-Айреса. В числе питомцев – тигры, львы, пумы и лигры. Лигр – это гибрид льва и тигра.

Сейчас в зоопарке развелось слишком много хищных кошек.

[Диего Массол, смотритель зоопарка]:

«Мы продолжаем содержать животных. Для этого продали коллекцию старых автомобилей, сельскохозяйственной техники и паровозов, которая считалась крупнейшей в Южной Америке».

В Индии хищники будут жить в заповеднике под частичным присмотром людей.

[Диего Массол, смотритель зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Кошки всегда ждут, когда им дадут молока и еды, или когда смотрители войдут в клетку, чтобы их приласкать, помыть, сменить воду или оставить еду. Такие животные не выживут в дикой природе. В этом разница между хищниками, которые родились и выросли в неволе, и дикими животными».

Передачу животных согласовали с аргентинскими властями и владельцем заповедника. Он принадлежит Ананту Амбани – сыну мультимиллионера Мукеша Амбани, который считается самым богатым человеком в Индии. Заповедник расположен на западе страны и занимает тысячи гектаров. Там уже работает центр спасения слонов.

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