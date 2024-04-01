Модницы привлекли внимание на ЧМ по конным скачкам в Дубае

Ипподром Мейдан в Дубае превратился в модный подиум во время Чемпионата мира по конным скачкам. Внимание..
Дата загрузки: 2024-04-01
Ипподром Мейдан в Дубае превратился в модный подиум во время Чемпионата мира по конным скачкам. Внимание здесь привлекают не только чистокровные скакуны, но и дамы в красивых платьях и замысловатых шляпках.
[Ника Невмеенко, зрительница]:
«Мне нравится видеть людей в таких шляпах. Смотрю на некоторых и думаю: как же им удалось сшить такие наряды. Это очень мило».
[Анастасия Банкина, зрительница]:
«Мне очень понравились атмосфера и люди. Женщины одеты очень красиво – в платья и абайи. Мне очень понравилось, как в Рамадан здесь сочетают атмосферу праздника и соревнований».
Dubai World Cup проходит с 1996 года. Участвуют только чистокровные породы лошадей. В этом году призовой фонд составил 12 миллионов долларов.
[Аль-Башир Аль-Хади, зритель]:
«Мы приехали сюда посмотреть международные скачки. Нам нравятся такие турниры, и мы следим за ними. Это особенный день, и его нельзя пропустить».
Первое место занял жеребец Лорел Ривер из США. На втором – японский скакун Ушба Тесоро. На третьем – Сеньор Бускадор также из Соединённых Штатов. Победитель взял приз в семь миллионов долларов.
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