Ипподром Мейдан в Дубае превратился в модный подиум во время Чемпионата мира по конным скачкам. Внимание..

Модницы привлекли внимание на ЧМ по конным скачкам в Дубае

Ипподром Мейдан в Дубае превратился в модный подиум во время Чемпионата мира по конным скачкам. Внимание здесь привлекают не только чистокровные скакуны, но и дамы в красивых платьях и замысловатых шляпках.

[Ника Невмеенко, зрительница]:

«Мне нравится видеть людей в таких шляпах. Смотрю на некоторых и думаю: как же им удалось сшить такие наряды. Это очень мило». [Анастасия Банкина, зрительница]:

«Мне очень понравились атмосфера и люди. Женщины одеты очень красиво – в платья и абайи. Мне очень понравилось, как в Рамадан здесь сочетают атмосферу праздника и соревнований».

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Dubai World Cup проходит с 1996 года. Участвуют только чистокровные породы лошадей. В этом году призовой фонд составил 12 миллионов долларов.

[Аль-Башир Аль-Хади, зритель]:

«Мы приехали сюда посмотреть международные скачки. Нам нравятся такие турниры, и мы следим за ними. Это особенный день, и его нельзя пропустить».

Первое место занял жеребец Лорел Ривер из США. На втором – японский скакун Ушба Тесоро. На третьем – Сеньор Бускадор также из Соединённых Штатов. Победитель взял приз в семь миллионов долларов.

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