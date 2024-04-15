Последний подросток в деревне: как Греция планирует повышать рождаемость

Николас – единственный подросток в своей деревне на северо-востоке Греции. Иногда отец возит его в соседнюю..

Николас – единственный подросток в своей деревне на северо-востоке Греции. Иногда отец возит его в соседнюю деревню в 50 километрах отсюда, чтобы он мог поиграть в футбол с ровесниками.

Раньше здесь было много детей. Теперь две трети из 300 местных жителей – люди старше 70 лет.

Местный мэр говорит, что ситуация катастрофическая.

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[Стратос Василиадис, глава деревни]:

«Мы на переломном этапе. Следующие несколько лет – наш последний шанс что-то изменить».

БОльшая часть Европы столкнулась с падением рождаемости. И Греция – яркий тому пример. Премьер-министр назвал эту проблему «бомбой замедленного действия».

Отец Николаса говорит, что они с женой хотели родить ещё детей, но разразился долговой кризис.

[Христос Гианнакидис, отец Николаса]:«Вы хотите родить второго ребёнка. Но чтобы родить его, семья должна зарабатывать больше денег. В наши дни нужно быть героем, чтобы заводить семью».

В Греции – один из самых низких показателей рождаемости среди европейских стран. В 2022 году здесь зарегистрировали меньше всего рождений более чем за 90 лет. Это объясняют долговым кризисом, за которым последовали годы жёсткой экономии и эмиграции.

Несколько лет назад, когда бушевали протесты, уровень безработицы среди молодежи достиг 60%. Сегодня он превышает 25%. Сотни тысяч молодых людей уже покинули Грецию.

Эта начальная школа обслуживает 17 деревень. И количество школьников постоянно сокращается. Нектария Муропулу – учительница первого класса, в котором всего четыре ученика.

[Нектария Муропулу, учительница начальной школы]:«Когда тебе за 30 и ты зарабатываешь 1000 евро, ты, конечно, дважды подумаешь, прежде чем создавать семью, потому что ты не можешь её содержать. Это дорого».

В Греции уже есть пособие на рождение ребёнка, налоговые льготы на детские товары и расширенные льготы по беременности и родам в частном секторе. Но эти инициативы не показали никаких признаков эффективности.

Чиновники говорят, что правительство планирует представить новые меры в мае. Они могут включить денежные пособия для семей, доступное жильё для молодых людей и финансовую помощь в сфере репродуктивной медицины.

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