Последний подросток в деревне: как Греция планирует повышать рождаемость

Николас – единственный подросток в своей деревне на северо-востоке Греции. Иногда отец возит его в соседнюю..
Дата загрузки: 2024-04-16
Раньше здесь было много детей. Теперь две трети из 300 местных жителей – люди старше 70 лет.
Местный мэр говорит, что ситуация катастрофическая.[Стратос Василиадис, глава деревни]:
«Мы на переломном этапе. Следующие несколько лет – наш последний шанс что-то изменить».
БОльшая часть Европы столкнулась с падением рождаемости. И Греция – яркий тому пример. Премьер-министр назвал эту проблему «бомбой замедленного действия».
Отец Николаса говорит, что они с женой хотели родить ещё детей, но разразился долговой кризис.[Христос Гианнакидис, отец Николаса]:
«Вы хотите родить второго ребёнка. Но чтобы родить его, семья должна зарабатывать больше денег. В наши дни нужно быть героем, чтобы заводить семью».
В Греции – один из самых низких показателей рождаемости среди европейских стран. В 2022 году здесь зарегистрировали меньше всего рождений более чем за 90 лет. Это объясняют долговым кризисом, за которым последовали годы жёсткой экономии и эмиграции.
Несколько лет назад, когда бушевали протесты, уровень безработицы среди молодежи достиг 60%. Сегодня он превышает 25%. Сотни тысяч молодых людей уже покинули Грецию.
Эта начальная школа обслуживает 17 деревень. И количество школьников постоянно сокращается. Нектария Муропулу – учительница первого класса, в котором всего четыре ученика.[Нектария Муропулу, учительница начальной школы]:
«Когда тебе за 30 и ты зарабатываешь 1000 евро, ты, конечно, дважды подумаешь, прежде чем создавать семью, потому что ты не можешь её содержать. Это дорого».
В Греции уже есть пособие на рождение ребёнка, налоговые льготы на детские товары и расширенные льготы по беременности и родам в частном секторе. Но эти инициативы не показали никаких признаков эффективности.
Чиновники говорят, что правительство планирует представить новые меры в мае. Они могут включить денежные пособия для семей, доступное жильё для молодых людей и финансовую помощь в сфере репродуктивной медицины.
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