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Огромный младенец-рекордсмен родился в Чили

Огромный младенец-рекордсмен родился в Чили

В Чили родился ребёнок-гигант. Вес младенца – 7 килограммов 105 граммов. Рост – 57 сантиметров. Малыш..

Дата загрузки: 2024-01-02

Огромный младенец-рекордсмен родился в Чили

В Чили родился ребёнок-гигант. Вес младенца – 7 килограммов 105 граммов. Рост – 57 сантиметров.

Малыш появился на свет путём кесарева сечения.

При этом и новорождённый, и его мать госпитализированы.

[Луис Контрерас, отец ребёнка]:

«Немного грустно. Я переживаю, потому что не думал, что мой ребёнок окажется в таком сложном положении. <…> Но он у них в более-менее нормальном состоянии. Там есть лекарства, зонды, через которые его будут кормить, и прочее. <…> Чтобы влезть в подгузники для новорождённых, младенец должен быть небольшим. А мой – размером с годовалого ребёнка. Вот что они мне говорят».

В заявлении больницы говорится, что ребёнок в тяжёлом, но стабильном состоянии. Он находится на искусственной вентиляции лёгких и под постоянным наблюдением.

[Марсия Венегас, акушер]:
«Крайне редко рождаются дети весом больше семи килограммов. В Чили такого вообще ещё не было. Самый тяжёлый зарегистрированный младенец весил 6 килограммов 700 граммов. Макросомные новорождённые могут подвергаться повышенному риску гипогликемии, то есть низкого уровня сахара в крови; желтухи, которая приводит к увеличению билирубина в крови; и полицитемии (увеличению количества эритроцитов)».

Ребёнок родился в городе Куранилауэ, но из-за осложнений его перевезли в больницу в провинциальной столице Консепьсон. Его мать пока остаётся в больнице в Куранирауэ и ждёт, когда её выпишут, чтобы отправиться к сыну.
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